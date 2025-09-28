"Žao nam je što niste ovdje, da slavimo": Dugo će se pamtiti kako je Olimpijakos pecnuo Panatinaikos

Nakon što su osvojili Superkup Grčke, iz Olimpijakosa uputili prozivku na račun Panatinaikosa.

Izvor: EPA/Georgia Panagopoulou/ANA-MPA

Košarkaši Olimpijakosa odbranili su trofej u Superkupu Grčke, pošto su u subotu uveče savladali Promiteas u finalu ovogodišnjeg izdanja. Odmah nakon meča javio se veliki rival Panatinaikos, a o odgovoru Olimpijakosa priča cijela košarkaška Evropa!

"Čestitke osvajaču Superkupa Grčke, Olimpijakosu", navodi se u objavi Panatinaikosa, koji je na taj način pokazao veličinu. Sa druge strane, Olimpijakos je ovu priliku iskoristio - nisu željeli da propuste zicer, pa su pecnuli najvećeg rivala. "Hvala vam veoma mnogo! Šteta što niste bili ovdje da proslavite zajedno sa nama", napisali su crveno-bijeli. Pogledajte tu objavu:

Thank you very much! It’s a pity you weren’t here to celebrate it with us!#OlympiacosBC — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC)September 27, 2025

Ovogodišnje izdanje Superkupa Grčke igrala su četiri tima, ali među njima nije bilo Panatinaikosa. Olimpijakos je u polufinalu savladao malo poznati Kardicas (89:56), a zatim je u finalu bio bolji od Promiteasa (92:83). U ovoj pobjedi posebno se istakao Tajler Dorsi, koji je ubacio 23 poena.

Podsjećamo, na početku prethodne sezone Olimpijakos je osvojio Superkup Grčke i sada je odbranio taj trofej. Aktuelni osvajač Kupa Grčke je Panatinaikos koji je prethodne sezone bio bolji u finalu baš od najvećeg rivala, dok je Olimpijakos pobjedom u finalnoj seriji (3:1) nad Panatinaikosom osvojio šampionsku titulu, iako nije imao prednost domaćeg terena.