Dvostruki šampion Evrope stigao u Dubai: Veliko pojačanje dva dana pred Partizan

Autor Dušan Ninković
0

Turski košarkaš Sertač Šanli novi je centar Dubaija, za koji bi mogao da debituje već protiv Partizana.

Turski košarkaš Sertač Šanli novi je centar Dubaija Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Dubai doveo je posljednje pojačanje za novu sezonu, a samo dva dana pred meč protiv Partizana na otvaranju Evrolige, za tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisao je aktuelni šampion Evrope. Novi centar debitanta u Evroligi je Sertač Šanli (34), iskusni turski košarkaš koji je do nedavno bio igrač Fenerbahčea.

Šanli je izuzetno iskusan igrač, a u tim će uskočiti umjesto povrijeđenog Mamadua Žaitea. Šanli je učestvovao u dva pohoda na evropsku titulu - sa Efesom 2021. godine, a sa Fenerbahčeom 2025. godine. U sezoni za nama bilježio 5,5 poena i 2,4 skoka u Evroligi, a može se reći da nije bio među nosiocima igre turskog tima.

Partizan će meč protiv Dubaija dočekati veoma oslabljen na centarskim pozicijama, jer je Željko Obradović tokom pripremnog perioda mogao da računa samo na Dilana Osetkovskog. Ostaje da se vidi kako će Partizan rešiti problem u reketu, ali i da li će Šanli nakon samo dva dana u novom klubu dobiti priliku da zaigra protiv crno-bijelih.

Centarsku liniju Dubaija čine Mfiondu Kabengele i Kenan Kamenjaš, dok na poziciji četiri igraju Filip Petruševi i Davis Bertans. Njima bi mogli da pomognu Džastin Anderson i Avudu Abas, pa čak i Dvejn Bejkon koji je kroz karijeru ponekad igrao kao krilni centar. Sa te strane, Jurica Golemac neće imati nikakvih problema u prvom kolu Evrolige - njegov tim je dobro popunjen čak i bez Šanlija.

KK Dubai košarka

