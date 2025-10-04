Poginuo poznati trener: Odmor u Hrvatskoj se pretvorio u horor, auto sletio u provaliju, svi nastradali

Košarkaški trener Džeremi Gambin nastradao zajedno sa svojom suprugom.

Izvor: Jordan Galea Pace/Facebook

Četvoro ljudi nastradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bunice kod Senja. Automobil je sletio u provaliju i završio u Jadranskom moru, što je bilo kobno za sve putnike. Među njima je bio poznati košarkaški trener Džeremi Gambin.

Gambin je inače trener kluba Luksol,a radio je i kao profesor fizičkog vaspitanja. U nesreći je nastradala i njegova supruga, Lorejn, kao i Kevin i Aleksandra Bonici.

Od Džeremija i Lorejn Gambin oprostila se njihova ćerka, Ilona Basbi.

"Naša porodica je bila stvarno blagoslovena i srećna što smo imali naše prekrasne roditelje u našem životu i nismo mogli tražiti više. Zauvijek ću biti ponosna što mogu reći da sam njihova ćerka", napisala je ona.

Navodno je vozaču automobila pozlilo za volanom, pa je izgubio kontrolu nad automobilom koji je nažalost završio u moru.

