logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poginuo poznati trener: Odmor u Hrvatskoj se pretvorio u horor, auto sletio u provaliju, svi nastradali

Poginuo poznati trener: Odmor u Hrvatskoj se pretvorio u horor, auto sletio u provaliju, svi nastradali

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaški trener Džeremi Gambin nastradao zajedno sa svojom suprugom.

Poginuo trener Džeremi Gambin Izvor: Jordan Galea Pace/Facebook

Četvoro ljudi nastradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bunice kod Senja. Automobil je sletio u provaliju i završio u Jadranskom moru, što je bilo kobno za sve putnike. Među njima je bio poznati košarkaški trener Džeremi Gambin.

Gambin je inače trener kluba Luksol,a radio je i kao profesor fizičkog vaspitanja. U nesreći je nastradala i njegova supruga, Lorejn, kao i Kevin i Aleksandra Bonici.

Od Džeremija i Lorejn Gambin oprostila se njihova ćerka, Ilona Basbi.

"Naša porodica je bila stvarno blagoslovena i srećna što smo imali naše prekrasne roditelje u našem životu i nismo mogli tražiti više. Zauvijek ću biti ponosna što mogu reći da sam njihova ćerka", napisala je ona.

Navodno je vozaču automobila pozlilo za volanom, pa je izgubio kontrolu nad automobilom koji je nažalost završio u moru. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka tragedija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC