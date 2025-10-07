Željka Obradovića više i ne zovu da bude selektor Srbije: "Za mene je ta priča završena tog dana"

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović odlučio je da više nikada neće biti selektor. Ni Srbije, a kamoli neke druge reprezentacije.

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani / Zuma Press / Profimedia

Dušan Alimpijević izabran je za novog selektora košarkaške reprezentacije Srbije, a osim njega bilo je još sedam-osam kandidata sa kojima se razgovaralo u prethodnom periodu. Predsjednik KSS Nebojša Čović otkrio je da su, između ostalog, kontaktirani Saša Obradović i Saša Đorđević, dok najtrofejniji svih vremena Željko Obradović nije jer je više puta jasno istakao da neće više biti selektor.

"Svi su bili u opticaju. I Sale Đorđević, i Sale Obradović... Željko (Obradović, prim. aut.) nije bio u opticaju. Što da stavljamo nekog u opticaj kad je on sam sebe isključio još 2005. godine, ali smo mi zaboravni", rekao je Čović u emisiji "Indirektno".

"Znači, sam sebe je isključio da neće više to da radi, ali bez obzira na sve, Željku su otvorena vrata Košarkaškog saveza Srbije. Mislim da on ima i obavezu da pomogne. A sad neka on sam izabere...", dodao je predsjednik KSS o sadašnjem treneru Partizana za koga možda bude mjesta u Stručnom savjetu koji se planira.

Zašto Žoc neće da bude selektor Srbije?

Željko Obradović i Duda Ivković u Atini 1995. godine.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Na stranu ugovor u Partizanu, zbog koga bi mu bilo teško da paralelno radi u reprezentaciji Srbije, Željko Obradović je još 2005. godine poručio da ga više takva uloga ne zanima. Od tada su prošle dvije decenije, ali mišljenje nije promijenio.

"Mislim da je nemoguće da se vratim na klupu reprezentacije Srbije, tu knjigu smo zatvorili još 2005. U košarkaškom savezu Srbije ima ljudi kojima sam blizak, posebno predsjednik Saša Danilović", rekao je Obradović u intervjuu za "Partizan TV" prošle godine kada je još Saša Danilović bio na čelu KSS: "On je jedan od mojih bivših učenika i kad god se pojavi prilika u reprezentaciji on me uvijek pozove. Ipak, moj odgovor je uvijek isti, zna šta ću mu reći. S druge strane, uvijek sam spreman da svojim idejama pomognem reprezentaciji Srbije."

Ni Srbija, a kamoli Hrvatska nisu opcije

Izvor: MN PRESS

Ne samo da Željko Obradović neće da vodi Srbiju, nego niti jedna druga reprezentacija svijeta nisu opcija za njega. Tako je to otvoreno rekao Hrvatima kada su ga prije tri godine pitali da li bi preuzeo "vatrene". Ni tu kod njega ne postoji dilema, prosto je reprezentativna košarka je za njega daleka prošlost.

"Ja bih za Dinu Rađu mnoge stvari uradio, ali ta situacija sigurno ne", kazao je Obradović sa "Indeks": "Iz prostog razloga, jer sam onog trenutka, kada sam završio sa reprezentacijom svoje zemlje, rekao da ne bih mogao niti jednu reprezentaciju da treniram. Ne bih mogao sebe da vidim da vodim reprezentaciju neke druge zemlje, protiv moje zemlje. Imao sam mnogo ponuda i sve sam ih odbio iz tog razloga."

"Nije riječ o tome što je to Hrvatska, niti jednu selekciju ne bih mogao da treniram", naglasio je on.

Kakav je selektor bio Obradović?

Željko Obradović je od 1992. do 1995. godine bio pomoćnik Dušanu "Dudi" Ivkoviću na klupi reprezentacije Jugoslavije koja nas je obradovala zlatom u Atini, da bi potom i samostalno vodio "plave". Titule na Eurobasketu 1997. godine i Mundobasketu 1998. godine zauvijek će ostati u pamćenju naših navijača, kao i bronza iz 1999. Poslije toga je otišao iz nacionalnog tima i vratio se za Evropsko prvenstvo 2004. godine i do dana današnjeg to smatra svojom najvećom greškom.

Upravo zbog neuspjeha u Novom Sadu, gdje Srbija i Crna Gora uprkos sjajnom timu nije uspjela da prođe ni grupu, Obradović je podnio ostavku i rekao da više nikada neće voditi reprezentaciju.

"Veoma rijetka sitiuacija kada sam kritikovao igrače na konferenciji za medije, ali sve što sam rekao na toj konferenciji sam prije toga rekao njima u svlačinici. Dan-danas imam princip da ono što mi radimo i pričamo u svlačionici da je to između nas i ostaje samo između nas, a da na konferenciij štitim igrače. Ta konferencija je bila takva kakva je bila, drago mi je da su ti igrači shvatili neke stvari, sa njima svima sam u sjajnim odnosima danas. Žao mi je samo što je to bilo u Novom Sadu, baš na prvenstvu Evrope u našoj zemilji. Imali smo dobru ekipu koja je imala kvalitet za medalju. Ispustili smo priliku, na kraju sam ja preuzeo odgovornost i povukao sam se", rekao je Obradović i dodao da tu odluku neće mijenjati.