Crvena zvezda otpušta Janisa Sferopulosa?

Crvena zvezda otpušta Janisa Sferopulosa?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Grčki trener Janis Sferopulos u narednim danima dobiće otkaz u Crvenoj zvezdi.

janis sferopulos dobija otkaz u kk crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda i grčki trener Janis Sferopulos uskoro će prekinuti saradnju! Pitanje je dana u kojem će se beogradski crveno-bijeli zahvaliti na saradnji stručnjaku koji je tokom ljeta selektirao tim, a zatim na startu sezone upisao dva poraza u Evroligi protiv Olimpije iz Milana i Bajerna, a zatim neuspjeh protiv Zadra na početku regionalnog takmičenja.

Kako prenosi "Mozzart Sport", postoji mogućnost da Grk predvodi Zvezdu i na meču protiv Fenerbahčea u trećem kolu Evrolige, a da odluka o promjeni na mjestu šefa stručnog štaba uslijedi nakon tog meča. Male su šanse da bi Janis Sferopulos pobjedom nad aktuelnim šampionom Evrope uspio da ubijedi klupske čelnike da mu ukažu povjerenje i na taj način sačuva svoj posao.

Crvena zvezda želi da se rastane sa Janisom Sferopulosom u prijateljskim odnosima iako je ekipa u velikim problemima, pa bi grčki stručnjak dvogodišnji mandat na klupi mogao da završi utakmicom protiv turskog velikana. Dok se Grk bude opraštao od Zvezdine klupe, čelnici tima sa Malog Kalemegdana radiće na pronalaženju novog trenera.

Crveno-bijeli žele dugoročno rješenje na klupi, a kao i uvijek kada su promjene u klubu u prvi plan iskoče navijačima dobro poznata imena. I ovog puta se licitira imenima za Sferopulosovog nasljednika, pa su među kandidatima trofejni Dejan Radonjić, legenda kluba Saša Obradović, stranac u vidu Ćavija Paskvala...

Ostaje da se za koga će se odlučiti Crvena zvezda, ali prije toga treba da saznamo kakva je situacija sa Janisom Sferopulosom. Košarkaška javnost u Evropi narednih dana će sa mnogo pažnje gledati ka Beogradu, jer bi grčki stručnjak mogao da dobije otkaz prije meča protiv Fenerbahčea u petak ili nakon njegovog završetka. Samo nekoliko dana nakon što je zamolio navijače za strpljenje...

Bonus video:

Pogledajte

00:32
Navijači viču Uprava napolje
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

