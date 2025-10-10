logo
"Predsjednik je bio malo nervozan": Skandal trese Evroligu, sudije presretnute na poluvremenu

"Predsjednik je bio malo nervozan": Skandal trese Evroligu, sudije presretnute na poluvremenu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Veliki skandal potresa Evroligu jer je na meču Baskonije i Panatinaikosa došlo do "saslušanja sudija" u poluvremenu.

Predsjednik Baskonije na poluvremenu presreo sudije Izvor: YouTube/Euroleague.net

Predsjednik Baskonije Hozan Kereheta navodno je spriječio sudije da uđu u sudijske svlačionice tokom poluvremena meča između Baskonije i Panatinaikosa odigrane u četvrtak uveče u Vitoriji, piše grčka "Gazeta".

Navodno je bilo mnogo tenzija tokom poluvremena i nezadovoljan suđenjem Kereheta je dva minuta tražio objašnjenje od arbitara Evrolige, tako da nije htio da ih pusti da prođu kroz hodnik dok ne čuje "zašto štete njegovom timu", što je dovelo do skandala godine u elitnom takmičenju.

Baskonija - Panatinaikos
Izvor: YouTube/Euroleague.net

Sve ovo zavedeno je u zvaničnom zapisniku utakmice i nema sumnje da Hozana Kerehetu očekuje ozbiljna kazna, vrlo moguće i njegov klub kako se slične stvari ne bi došavale.

"Navodno je Kereheta stao ispred ulaza u svlačionicu i nije dozvolio sudijama da uđu, što je izazvalo napetu situaciju dok su arbitri pokušavali da shvate zbog čega ih zaustavlja. Nakon otprilike dva minuta, Kereheta je razgovarao sa njima i konačno ih pustio unutra da uđu", navodi se u tekstu "Gazete" i dodaje da je pre početka drugog poluvremena jedan od zvaničnika kluba prišao sudijama i izvinio se.

Kako je objašnjeno, Kereheta se poneo nedolično u tom trenutku i molio je arbitre da razumeju da je "predsjednik bio iznerviran", međutim to nikako ne može da bude bilo kakvo opravdanje za njegov potez.

Damir Javor sudija
Izvor: Fabrizio Bertani / Zuma Press / Profimedia

Meč u "Buesa areni" sudili su inače Damir Javor, Luka Kardum i Husejin Čelik, a drugo poluvreme proteklo je uz manje tenzije. Panatinaikos je na kraju slavio 86:84, dok je interesantno da je zamerke imao i Ergin Ataman, međutim na partiju svojih igrača koje je "ribao".

"Ovo je bilo užasno. Ne možemo do ciljeva samo sa jednim igračem... Ne volim takvu košarku gdje samo jedan igrač igra, a ostali... Promašuju polaganja, sve promašuju, ne koriste pametno loptu", poručio je Turčin.


Podsjetimo, Baskonija u ovom trenutku ima 0-3, a Panatinaikos je na 2-1.

Evroliga košarka Baskonija

