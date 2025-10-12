Olimpijakos savladalo Panatinaikos u prvom atinskom derbiju: Zapažena partija Nikole Milutinova

Srpski centar bio najzapaženiji u dramatičnoj završnici derbija Atine, Olimpijakos - Panatinaikos

Srpski centar Nikola Milutinov (30, 213 cm) donio je Olimpijakosu pobjedu protiv Panatinaikosa u prvom ovosezonskom derbiju Atine, 90:86 (18:21, 25:27, 25:19, 22:19). Pri vođstvu "zelenih" 81:80 u završnici u Pireju, on je iskoristio slobodna bacanja i dao jako važne poene iz reketa, čime je postavio i sačuvao vođstvo svog tima u najvećem meču grčke košarke.

Uz njega, tačku na utakmicu stavio je doskorašnji košarkaš Partizana Frenk Nilikina, koji je u posljednjem minutu "rolingom" predriblao plejmejkera Panatinaikosa Ti-Džej Šortsa i poentirao iz reketa za nedostižnih 88:84.

Milutinov je završio meč sa 12 poena i bio je lider ekipe kada je bilo najvažnije, u odsustvu prve zvijezde Olimpijakosa Evana Furnijea. Sa druge strane, u ekipi Ergina Atamana nije bilo Amerikanca Kendrika Nana, a Šorts je odigrao najbolji meč od kada je došao među "zelene" iz Pariza ovog ljeta. Ubacio je 19 poena.

U pobjedničkom timu bili su najefikasniji Saša Vezenkov sa 22 poena (uključujući i jako važnu trojku u drugom dijelu meča) i Tajler Dorsi sa 16, dok je jedan od lidera Panatinaikosa bio i rezervni plejmejker Vasilis Toliopulos sa 14 poena.

Olimpijakos: Nilikina 7, Vord 12, Vezenkov 22, Dorsi 16 (2/7 za tri, 8 as), Milutinov 12, Larencakis, Li 6, Papanikolau 3, Necipoglu, Piters 6, K. Adetokumbo, Hol 6.

Panatinaikos: Šorts 19 ( 5 sk, 5 as), Osman 8 (0/6 za tri), Holms 2, Grant 2, Ernangomez 13, Kalaicakis, Slukas 10, Rogavopulos, Samonturov, Toliopulos 14 (4/7 za tri), Mitoglu 10, Jurtseven 8.



