Uhapšen Luka Vildoza!

Kako javljaju italijanski mediji uhapšeni su Luka Vildoza i njegova supruga, srpska odbojkašica Milica Tasić zbog napada na pripadnike Hitne pomoći.

Izvor: MN Press

Argentinski košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga, srpska odbojkašica Milica Tasić, uhapšeni su u Bolonji, prenose italijanski mediji.

Prema njihovim navodima, do incidenta je došlo kada je Vildoza navodno prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Crvenog krsta, koji su se u tom trenutku nalazili u vozilu Hitne pomoći na zadatku.

Ambulantna ekipa je, kako se navodi, bila na putu ka mjestu nesreće kako bi pružila pomoć povrijeđenoj osobi, kada je došlo do neprijatnog sukoba sa košarkašem i njegovom suprugom. Detalji događaja još uvijek se ispituju, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja lokalnih vlasti.

