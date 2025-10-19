Čudesna trojka sa druge strane terena: Brazilac postigao koš za špice, pogledajte odakle je šutirao

Brazliski plejmejker Rafa Luiz maltene na početku sezone u ACB ligi postigao je koš za pamćenje.

Izvor: Screenshot/dailymotion/@dssx033

Andora i Đirona sastale su se u trećem kolu ACB lige, domaćin je odneo tesnu pobedu 115:113 (92:92), a meč je obilježila čudesna trojka brazilskog plejmejkera Rafe Luiza, koji je gotovo sa drugog kraja terena donio izjednačenje svom timu, a samim tim i produžetak.

Nakon koša koji je Brazilac postigao bila bi prava šteta da njegov tim nije pobijedio, ali uspio je, doduše poslije dva produžetka. Najzaslužniji za pobjedu svakako je bio Luiz koji je uopšte obezbijedio nastavak meča. Na semaforu je stajao rezultat 92:89 za goste, a onda je Stenli Okoje poslije namjernog promašenog bacanja Đirone uhvatio loptu i odmah izveo ka Brazilcu.

Luiz jedva da je napravio nekoliko koraka, uputio je snažno loptu na drugu stranu terena i na opšte zadovoljstvo publike i igrača - pogodio! Sve je izgledalo kao 2010. kad je Dušan Kecman donio titulu Partizanu u ABA ligi nad ekipom Cibone. Uletjeli su saigrači na teren kako bi čestitali, ali je ekipa brzo morala da prekine sa slavljem i pripremi se za nastavak susreta. Igrala su se potom još dva produžetka, domaćin je vodio 100:96, ali je serija od 7:0 vratila goste u meč (103:100).

Slično se igralo i u drugom produžetku, pošto je Andora vezala 10:0 za 113:106, ali se Đirona našla na pola koša zaostatka za svega minut. Ipak, domaćin je uspio da sačuva pobjedu u nastavku meča i tako upiše prvi trijumf u domaćem šampionatu u sezoni.

Luiz je u tom susretu postigao 13 poena, uhvatio tri lopte i podijelio isto toliko asistencija. Najefikasniji u timu pobjednika bio je Iv Pons sa 20 poena i četiri skoka. Na drugoj strani briljirao je Derek Nidam sa 19 poena za 20 minuta, uz 64 posto šuta iz igre.