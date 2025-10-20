"Nisu uspjeli mnogi poslije Željka": Radonjić otkrio šta je zatekao u Panatinakosu, a tražili mu rezultate

Crnogorski trener Dejan Radonjić otkrio je zašto nije uspio u Panatinaikosu.

Crnogorski košarkaški stručnjak Dejan Radonjić je trenutno bez kluba nakon što je završio saradnju sa turskim Bahčešehirom, dok je prethodno imao neuspjelu epizodu u grčkom Panatinaikosu. Otišao je u velikom stilu iz Crvene zvezde, ali je situacija u atinskom velikanu u tom momentu bila daleko od sjajne. Iskusni trener je zatekao pregršt nerešenih pitanja, a raskid saradnje je uslijedio već poslije šest meseci.

Dugo je Panatinaikos tražio povratak na "stare staze slave" nakon ere sa Željkom Obradovićem, a Radonjić nije uspio da ostavi veći trag među "zelenima".

"Specifičan tajming gdje se ide u Panatinakos koji je izuzetan klub sa nevjerovatnom istorijom, sa budžetom koji je možda malo veći nego budžet Crvene zvezde u tom momentu, gdje treba da se naprave neke stvari, da se pokrenu... Kasnile su informacije, kasni se u prelaznom roku, imali smo igrače koji imaju otvorene ugovore, pa to slaganje, to je već bilo u najavi da neće biti dobro. Olimpijakos je bio nevjerovatan, i dalje postoji pritisak da se ostvari rezultat, ali ti nisi ni blizu. Onda se dešavaju neke igre, mada smo bili bolji nego što sam ja očekivao na starti i taj razlaz. Mnogo trenera prije toga, od Željka su prošli vrlo slično i sa mnogo boljim uslovima i većim budžetima", rekao je Radonjić u podkastu "X&O's CHAT" kod Edina Avdića.

Uslijedio je angažman u Bahčešehiru sa kojim je igrao u Evrokupu, ali povratak na najveću scenu i dalje je motivacija za iskusnog stručnjaka koji je osim Zvezde, Panatinaikosa i Bahčešehira vodio Bajern i Budućnost.

"Moram da kažem da sam imao sjajnu sezonu Bahčešehiru, u svakom segmentu, iako nije bilo jednostavno. U tom momentu do kraja sezone do početka sljedeće, pravljenje ekipe nije bilo baš da si imao sve u svojim rukama, nije se znalo koje ćemo evropsko takmičenje da igramo i da li ćemo uopšte da ga igramo. Onda trenutak kada se donosi odluka da igramo Evrokup, onda ti to donosi benefite da dovodiš igrače, a ti si već morao da kupuješ igrače prije toga. Uspjeli smo da napravimo tim sa određenim kvalitetom. Ako poredimo momenat kada sam došao i otišao to je bila ogromna razlika. Klub je imao finansijskih mogućnosti, ali mnogo stvari nije bilo kako treba, posebno onih kakve su danas", rekao je Radonjić.

Nije krio šta su njegove ambicije u nastavku karijere. Čeka pravu ponudu i zna svoj kvalitet.

"Sigurno da imam ambicije da radim u Evroligi. Takođe, neki interesantan projekat bi mogao da me zadovolji i izvuče iz mene nešto što znam da postoji. Šta će to da bude, to ćemo da vidimo", zaključio je najtrofejniji trener u istoriji Zvezde.

