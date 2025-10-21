Srbija će imati šestoricu predstavnika u NBA ligi u predstojećoj sezoni, a za jednog od njih je naglašeno da ima veze i sa Švedskom

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija će imati šestoricu predstavnika u novoj sezoni NBA lige. Borba za titulu u najjačoj ligi svijeta počinje u noći između utorak i srijede po srednjeevropskom vremenu i prvi meč odigraće aktuelni šampioni, Oklahoma će dočekati Hjuston. Istog dana biće odigran samo još meč Lejkersa i Golden Stejta, a uoči početka je NBA liga poslala saopštenje o broju igrača koji će biti dio lige.

Na listi od šestorice srpskih košarkaša nalaze se Nikola Jokić (Denver), Bogdan Bogdanović (Klipersi), Nikola Jović (Majami), Nikola Topić (Oklahoma), Nikola Đuričić (Atlanta) i Tristan Vukčević (Vašington).

Vidi opis Srbija će imati šest košarkaša u NBA ligi: Pored jednog stoji zvjezdica zbog Švedske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Twitter/DraftExpress/printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zanimljivo je i da se u saopštenju pored imena Tristana Vukčevića nalazi zvjezdica. Zašto? Zato što ima više državljanstava, a interesantno je da su u tom saopštenju napisali od svih tih "da je povezan sa Švedskom". On je rođen u Italiji, a ima i grčki i švedski pasoš i prije nego što je debitovao za Srbiju na Eurobasketu su ga u nacionalni tim zvali Grci. Inače, njegova majka je Šveđanka jugoslovenskog porijekla.

Kakav ugovor ima Tristan u NBA?

Vidi opis Srbija će imati šest košarkaša u NBA ligi: Pored jednog stoji zvjezdica zbog Švedske Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević rekord karijere u NBA Tristan Vukčević i Loni Voker u NBA ligi Tristan Vukčević u dresu Vašingtona Tristan Vukčević na meču Vašington - Orlando Tristan Vukčević vežba šut na treningu Vašingtona Tristan Vukčević Tristan Vukčević košarkaš Vašingtona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: YouTube/Washington Wizards Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Youtube/ Ripple [US] Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Youtube/Horns Offense Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: YouTube/Washington Wizards/Screenshot Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 18 18 / 18 AD

Vukčević je ljetos potpisao dvosmjerni ugovor sa Vašingtonom i dobiće 636.435 dolara za to. Šta to znači? Da može da odigra maksimalno 50 mečeva u regularnom dijelu sezone za Vizardse i da će dio sezone da provede u filijali i da će igrati u Razvojnoj ligi.

Dobra vijest za njega je ta što može da dobije i standardni ugovor ukoliko se pokaže. Pružio je neke dobre partije na pripremama, protiv Niksa je dao 15 poena i ostaje da se vidi da li će i u kojoj mjeri dobiti šansu kada krene sezona.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:26 Debi Tristana Vukčevića za Srbiju Izvor: RTS/Printscreen Izvor: RTS/Printscreen

(MONDO)