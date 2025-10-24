logo
Bivši centar Partizana dobio MVP priznanje: Miletić blista u Evrokupu

Bivši centar Partizana dobio MVP priznanje: Miletić blista u Evrokupu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dušan Miletić dobio je nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) četvrtog kola Evrokupa poslije sjajne partije u dresu Kluža

Dušan Miletić MVP četvrtog kola Evrokupa Izvor: MN Press

Dušan Miletić je MVP kola Evrokupa. Bivši centar Partizana pružio je fantastičnu partiju u pobjedi Kluža protiv Venecije (103:102). Produžetak, drama i odlična partija srpskog košarkaša koji je meč završio sa dabl-dabl učinkom od 17 poena (7/8 za dva, 3/5 sa penala) i 13 skokova. Uz to je imao tri asistencije, dvije blokade i nad njim je napravljeno pet faulova.

Zahvaljujući svemu tome imao je indeks korisnosti 31 što mu je najveći indeks u karijeri. Na drugom mjestu bio je Kris Ledlam iz Ulma indeksom 30 (25 poena), ali je njegov tim izgubio od Dušana Alimpijevića i Bešiktaša.

Miletić je karijeru počeo u Slogi i odatle je došao u Partizan. Nije se snašao u crno-bijelom dresu, pa je bio na pozajmici u Borcu i odatle je otišao u inostranstvo i igrao za Đironu i Slask. Prošle godine je bio u Spartaku iz Subotice, a po isteku ugovora je otišao u Kluž i sa njima igra u ABA ligi i Evrokupu.

