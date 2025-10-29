Majklu Džordanu je muka od moderne NBA: Opleo po košarkašima kao nikad do sada

Slavni košarkaš Majkl Džordan kaže da u njegovo vrijeme nije postojala opcija da se preskoči meč ni kada si bolestan, a danas košarkaši izbjegavaju da se opterete.

Izvor: Youtube/NBC News /Screenshot

Najbolji košarkaš svih vremena Majkl Džordan nije zadovoljan aktuelnim stanjem u njegovom sportu. Džordan je "opleo" po modernoj NBA ligi i ima brojne zamjerke na račun generacije koja ga je naslijedila, pa tako ističe da mu se prije svega ne sviđa trend "preskakanja utakmica".

Brojne NBA zvijezde imaju prećutni dogovor sa klubovima da određene utakmice preskaču, recimo Kavaj Lenard i Džoel Embid ne igraju mečeve dan za danom, a Majkl Džordan ističe u intervjuu za "NBC" da je to potpuna glupost.

Majkl Džordan opleo po košarkašima iz NBA Izvor: YouTube/Chaz NBA

"Pa, prije svega, to ne bi ni trebalo da bude potrebno", počeo je Majkl Džordan i objasnio na ličnom primeru zašto mu se to ne sviđa:

"Znaš, nikad nisam želio da propustim utakmicu jer je to bila prilika da nešto dokažem. Osjećao sam da su navijači tu da me gledaju kako igram. Htio sam da impresioniram onog čovjeka skroz gore u hali, koji se vjerovatno namučio da zaradi novac za kartu ili da je kupi".

Isto mu je bilo da li igra za svoje navijače - ili za protivničke - koji bi dolazili da ga izvižde. Baš tada je Džordan želio da pokaže od čega je satkan.

"Da, jer znam da mi vjerovatno viču. Ja tada hoću da ih ućutkam. Zvali su me svakakvim imenima. Pa naravno, tada i te kako želim da ih ućutkam... Imaš obavezu - ako neko želi da te vidi, kao zabavljač, ja sam tu da pružim predstavu. Zar ne?".

Igrao i kada je bio "mrtav bolestan"

Izvor: VINCE BUCCI / AFP / Profimedia

Poznata je čuvena utakmice protiv Jute iz 1997. godine, znate je i kao "flu game", kada je Majkl Džordan odlučio da igra uprkos visokoj temperaturi. Tada se otrovao hranom i bilo je neizvjesno da li će igrati u petom meču finala, ali kod njega nije postojala opcija da to preskoči.

Majkl Džordan bolestan dao 38 poena u finalu. Izvor: NBA

"Htio sam da nađem način da izađem na teren, čak i da budem samo mamac za košarkaše Jute...", rekao je Džordan:

"Ali, ti kad jednom izađeš tamo, nikad ne znaš - kad guraš sebe, nikad ne znaš šta može da se desi, zar ne? Sljedeće što vidiš su te emocije, trenutak, potreba tima - sve te stvari te poguraju da kažeš: ‘Izdržaću ovo do kraja’", dodao je Džordan o utakmici u kojoj je ubacio 38 poena i došao do nove titule.

