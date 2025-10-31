Šokantna ispovijest Kevina Durenta: Otkrio kroz šta je prošao, ne pada mu na pamet da se ženi

Legendarni Kevin Durent otkrio je da se borio sa depresijom, a posebno je zanimljivo njegovo viđenje braka i ljubavi.

Jedan od najboljih košarkaša ikada Kevin Durent igra svoju 19. sezonu u NBA ligi i još uvijek ne razmišlja o penziji. Zarad karijere odrekao se mnogo toga, a između ostalog, odlučio je da život provede sam. Ne vjeruje previše u ljubav, a prije svega u instituciju braka... Često je govorio na ovu temu, a riječi asa Hjustona ponovo su podigle dosta bure.

Voli Durent da vodi razgovore i na druge teme, pa je u podkastu "Not This Again" otvorio dušu. Mnogi su ga podržali, dok ima onih koji smatraju da ima pogrešan pogled na svijet.

"Same riječi brak i veza, teraju me da razmišljam da li sa nekim hoću svaki dan da se viđam i svaki dan sa njom da provodim vreme". Mislim da je trenutno veća šansa za razvod nego da brak uspjeh, barem tako govore brojevi".

Zanimljiva je činjenica da voli da ide na venčanja, ali jednostavno ne želi da bude u glavnoj ulozi. "Kada odem, pomislim koliko je to zapravo strava. Ali ne smatram da to mora i meni da se desi. Svakako, vjenčanje je jedan kul događaj", kaže Durent.

Između ostalog, otkrio je da se borio sa depresijom i to u momentima kada je bio na vrhuncu slave. "Bio sam depresivan u prošlosti, osjećao sam se nesigurno zbog svog izgleda. Bilo je to prije oko 6 godina i to me je jako pogodilo. Prebolio sam to jer je bilo glupo da razmišljam o nečemu takvom. Osjećao sam se kao da sam previsok i previše mršav i da se ističem od ostatka svijeta bez razloga. Sada sam to prihvatilo", rekao je Amerikanac.

