Teško će Jokić opet biti MVP: Nije kako igra Šej, nego šta radi Oklahoma

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Oklahoma je nezaustavljiva ove sezone, djeluje i bolje nego prethodne, tako da je jedina bez poraza.

Oklahoma neporažena u NBA ligi

Oklahoma Siti je osvojila titulu prošle sezone u NBA ligi i ove godine čak djeluje i opasnije. Prethodne noći "pali su" i Pelikansi (137:106), tako da su Tanderi jedini neporaženi tim u NBA sa skorom 7-0. Samo su još dva tima u istoriji uspjela da dvije sezone zaredom počnu sa savršenih 7-0 (Rokitsi devedesetih i Seltiksi šezdesetih), što je dovoljno da znamo o kakvom se društvu radi...

Šej Gildžes-Aleksander u dresu Oklahome dao 30 poena.
Izvor: Youtube/NBA

Ujedno, to je i najveći argument u novom pohodu Šeja Gildžes-Aleksandera na MVP priznanje. Iako zaista briljira, kod Tandera razliku pravi timska košarka u kojoj su uloge savršeno podijeljene, ali ko može da mu ospori da nije najkorisniji igrač NBA?

To može samo da se desi ako Luka Dončić, koji briljira ove sezone u dresu L.A. Lejkersa, ili Nikola Jokić, koji svake večeri ima trip-dabl brojke, uspiju i timski da mu se približe. Preciznije, ako L.A. Lejkersi i Denver budu jako blizu na tabeli, onda će moći da se priča da su kandidati za MVP titulu.

Prethodne noći Šej je opet ubacio 30 poena, imao je još sedam asistencija i dva skoka, pa je tako produžio nevjerovatan niz - ima već 79 vezanih utakmica sa 20 i više poena. To je treći najduži niz u istoriji, pa je tako izjednačen sa Oskarom Robinsonom.


Najluđe od svega je što prethodne noći nije ni igrao posljednju četvrtinu, prosto nije bilo nikakve potrebe za tim...

NBA rezultati 3. novembar:

  • Oklahoma Siti - Nju Orleans 137:106
  • Bruklin - Filadelfija 105:129
  • Šarlot - Juta 126:103
  • Klivlend - Atlanta 117:109
  • Toronto - Memfis 117:104
  • Njujork - Čikago 128:116
  • Finiks - San Antonio 130:118
  • L.A. Lejkers - Majami 130:120

