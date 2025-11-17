logo
Turska gotovo u punom sastavu za kvalifikacije: Evroliga izašla u susret Atamanu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Turske igraće u gotovo najjačem sastavu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Turska sa igračima iz Evrolige u kvalifikacijama za Mundobasket Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Reprezentacija Turske, baš kao i Srbija, započinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u košarci. Vicešampion Evrope u grupi je sa "orlovima", a kako stvari stoje, Ergin Ataman će imati gotovo najjači tim na raspolaganju, pošto će lideri evroligaških ekipa uspjeti da se odazovu pozivu reprezentacije.

Turska startuje na domaćem terenu gdje će 27. novembra dočekati nacionalni tim Bosne i Hercegovine, a onda tri dana kasnije igra u Švajcarskoj, u prvom kvalifikacionom prozoru. Ono što je važno za tim Ergina Atamana je činjenica da će moći da računa na gotovo sve igrač iz šampionske ekipe, odnosno u timu će biti Čedi Osman i Osman Jurtseven iz Panatinikosa, kao i Sertač Šanli iz Dubaija.

Naravno, timu Turske neće biti dostupan lider Hjustona Alperen Šengun koji ima obaveze u NBA ligi, kao i centar Adem Bona koji je trenutno povrijeđen, ali nosi dres Filadelfije. S obzirom na to da su evroligaški mečevi najavljeni za početak sedmice pred kvalifikacioni prozor, a naredno kolo u elitnom takmičenju za kraj sedmice nakon mečeva, to će dati prostora igračima da se odazovu reprezentaciji. Prema tome, Turska će biti vođena najboljim igračima u ovom trenutku.

Na spisku Ergin Atamana nalaze se: Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz, Šehmus Hazer (Efes), Furkan Haltali, Kenan Sipahi (Bahčešehir), Berk Ugurlu, Jigit Arslan (Bešiktaš), Onuralp Bitim, Tarik Biberović (Fenerbahče), Muhsin Jašar (Galatasaraj), Jigit Onan (Manisa), Furkan Korkmaz, Jigitdžan Sajbir (Tofaš), Sertač Šanli (Dubai), Džedi Osman i Omar Jurtseven (Panatinaikos).

Turska se nalazi u grupi C sa reprezentacijama Srbije, Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Srpski tim se u ovom kvalifikacionom prozoru neće sastati sa ekipom Ergina Atamana, već će odigrati mečeve protiv Švajcarske i BiH. "Orlovi" će u novom kvalifikacionom ciklusu biti vođeni novim selektorom Dušanom Alimpijevićem.

