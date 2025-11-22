Čudesnih 10 mečeva Nikole Jokića u NBA ligi, sve u 20 dana

Nevjerovatni novembar Nikole Jokića je sve ostavio bez teksta. A mjesec još nije gotov.

Nikola Jokić je u posljednjih 10 utakmica zaista nevjerovatan i kada se pogleda u kakvoj je formi ni ne čudi što mnogi misle da već sada treba da osvoji MVP nagradu.

"Jokić ima 9 najboljih utakmica nečije karijere u jednom kalendarskom mjesecu", napisao je jedan jutjuber na društvenim mrežama kada je komentarisao ovaj novembar srpskog košarkaša.

Na posljednjem meču Hjustonu je ubacio 34 poena uz 10 skokova i 9 asistencija, a prije toga je bio još bolji. Zapravo je ovaj novembar Nikole Jokića istorijski.

Kakav je bio Nikola Jokić u novembru?

Počelo je "sporo". Protiv Portlanda je u porazu dao 21 poen uz 14 skokova i 9 asistencija. Za nekoga bi to bila partija karijere, za Jokića - najgori meč mjeseca.

Zatim je došao meč sa Sakramentom u kome je u pobjedi ubacio 34 poiena uz 14 asistencija i 7 skokova, a onda je došao meč sa Majamijem. Tu je imao 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, da bi protiv Golden Stejta ubacio 26 poena uz 9 asistencija i 9 skokova.

Zatom je Indijani dao 32 poena uz po 14 skokova i asistencija, a Sakramentu je u drugom meču u mjesecu dao 35 poena uz šut iz igre 16/19, a uz to je imao i 15 skokova.

Zatim je došla nestvarna, zaista nevjerovatna partija protiv Los Anđeles Klipersa sa 55 poena i 12 skokova, a onda i 27 poena, 12 skokova i 11 asistencija u trijumfu nad Minesotom. Jedini poraz Denver je doživio od Čikaga, ali za to je Nikola najmanje kriv.

Imao je 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija. Ponovo je pobijedio Denver protiv Pelikansa kada je Jokić imao 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova, a da nije imao problema sa faulovima sigurno bi dodao još toga na ovu statistiku.

MVP već u novembru? Moguće je, ako ste Nikola Jokić.

