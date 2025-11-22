logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudesnih 10 mečeva Nikole Jokića u NBA ligi, sve u 20 dana

Čudesnih 10 mečeva Nikole Jokića u NBA ligi, sve u 20 dana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatni novembar Nikole Jokića je sve ostavio bez teksta. A mjesec još nije gotov.

Novembar nikole jokica nije vidjen u nba ligi Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je u posljednjih 10 utakmica zaista nevjerovatan i kada se pogleda u kakvoj je formi ni ne čudi što mnogi misle da već sada treba da osvoji MVP nagradu.

"Jokić ima 9 najboljih utakmica nečije karijere u jednom kalendarskom mjesecu", napisao je jedan jutjuber na društvenim mrežama kada je komentarisao ovaj novembar srpskog košarkaša.

Na posljednjem meču Hjustonu je ubacio 34 poena uz 10 skokova i 9 asistencija, a prije toga je bio još bolji. Zapravo je ovaj novembar Nikole Jokića istorijski.

Kakav je bio Nikola Jokić u novembru?

Počelo je "sporo". Protiv Portlanda je u porazu dao 21 poen uz 14 skokova i 9 asistencija. Za nekoga bi to bila partija karijere, za Jokića - najgori meč mjeseca.

Zatim je došao meč sa Sakramentom u kome je u pobjedi ubacio 34 poiena uz 14 asistencija i 7 skokova, a onda je došao meč sa Majamijem. Tu je imao 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, da bi protiv Golden Stejta ubacio 26 poena uz 9 asistencija i 9 skokova.

Zatom je Indijani dao 32 poena uz po 14 skokova i asistencija, a Sakramentu je u drugom meču u mjesecu dao 35 poena uz šut iz igre 16/19, a uz to je imao i 15 skokova.

Zatim je došla nestvarna, zaista nevjerovatna partija protiv Los Anđeles Klipersa sa 55 poena i 12 skokova, a onda i 27 poena, 12 skokova i 11 asistencija u trijumfu nad Minesotom. Jedini poraz Denver je doživio od Čikaga, ali za to je Nikola najmanje kriv.

Imao je 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija. Ponovo je pobijedio Denver protiv Pelikansa kada je Jokić imao 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova, a da nije imao problema sa faulovima sigurno bi dodao još toga na ovu statistiku.

MVP već u novembru? Moguće je, ako ste Nikola Jokić.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

02:37
Nikola Jokić izjava posle 55 poena
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC