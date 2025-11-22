Kraj jedne ere: Legendarni Kris Pol se oprašta od NBA

Saigrač Bogdana Bogdanovića i legendarni NBA igrač Kris Pol odlučio je da se penzioniše

Kris Pol, jedan od najuticajnijih plejmejkera koje je NBA ikada imala i čovjek koji je tokom karijere dobio nadimak "The Point God", najavio je kraj nevjerovatne profesionalne priče. Legendarni organizator igre saopštio je da će se povući iz košarke nakon što Los Anđeles Klipersi okončaju sezonu 2025/26, pa će tako kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ostati bez iskusnog saigrača.

Pol će u penziju otići sa impresivnim nasljeđem: imao je 12 Ol-star nastupa, preko jedne decenije provedenih u najboljim timovima lige i mjesto među 75 najvećih igrača u istoriji NBA. Međutim, veliki žal ostaće za činjenicom da nikada nije uspio da podigne trofej najjače lige na svijetu, ma u kom klubu igrao...

Poruku o kraju karijere podijelio je kratko i emotivno, putem društvenih mreža: "Nevjerovatna vožnja... Još malo je preostalo... Zahvalan sam za posljednje poglavlje", napisao je.

Kris Pol je u novoj sezoni bilježio 2,5 poena, 1,8 skokova i 3,3 asistencije po susretu, ali i jednu ukradenu loptu, dok je igrao u 10 utakmica. Legenda je na terenu provodila nešto manje od 14 minuta.

Ko je Kris Pol?

Rođen 6. maja 1985. u Sjevernoj Karolini, Pol se vraća kući baš u trenutku kada Klipersi igraju utakmicu protiv Šarlot Hornetsa, kluba koji svoje korijene dijeli sa franšizom koja ga je draftovala. Nju Orleans izabrao ga je kao četvrtog pika 2005. godine, a tokom šest sezona postao je jedan od najboljih plejmejkera lige.

Polova karijera obilježena je i jednim od najneobičnijih trenutaka u NBA istoriji - liga je stopirala njegov prelazak u Lejkerse, presedan kakav se nikada ranije nije dogodio, niti ikada ponovio. Umjesto žutog dresa, Pol je završio u Klipersima, gdje je uz Blejka Grifina i Deandrea Džordana činilo jezgro tima koji je godinama važilo za kandidata za titulu, ali nikada nije uspio da probije granicu plej-of polufinala.

Pored prve epizode u Klipersima, nosio je i dresove Roketsa, Tandera, Finiks Sansa, Golden Stejt Voriorsa i San Antonija, prije nego što se vratio u Los Anđeles da zatvori krug i odigra posljednju sezonu u timu u kojem je ostavio dubok trag.

Pol će se povući kao drugi najbolji asistent svih vremena, odmah iza nedostižnog Džona Stoktona. Njegova karijera trajaće dvije decenije - dvije decenije u kojima je potpuno promijenio ulogu plejmejkera i ostavio pečat koji će se pamtiti generacijama.