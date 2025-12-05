Borac krenuo porazom: Česima bodovi na startu turnira Nordijske lige

Crveno-plavi su poklekli u posljednjoj dionici.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Vaterpolisti Borca porazom su započeli kvalifikacioni turnir za plasman u Nordijsku ligu, koji se do nedjelje održava na Gradskom olimpijskom bazenu u Banjaluci. Crveno-plavi su poslije goleade doživjeli poraz u duelu sa Kometom iz Brna (15:18), koja je do trijumfa u ovom duelu stigla zahvaljujući odlično odigranoj posljednjoj dionici.

Poslije minimalne prednosti Čeha nakon prvih osam minuta (2:3), igrači Stevana Nonkovića su zagospodarili bazenom u narednih pet minuta. Postigli su u tom periodu čak sedam, a primili samo tri gola, i na dva minuta i 55 sekundi do kraja tog kvartala došli do prednosti od tri gola (9:6).

Česi su, međutim, u preostalom vremenu uspjeli da izjednače (9:9), ekipe su potom bile u egalu i pred završnih osam minuta (13:13), da bi završni period pripao Kometi rezultatom 2:5.

Inače, za ovaj turnir Borac se, shodno sporazumu o saradnji, pojačao trojicom igrača Radničkog iz Kragujevca. Uz bivšeg člana crveno-plavih Andriju Stanarevića, crveno-plavu kapicu večeras su nosili i Samuil Cvetanov Ivanov i Veljko Dončić, koji su ujedno bili i najistaknutiji pojedinci u domaćem taboru, sa 9, odnosno 5 golova.

Drugi meč na turniru Borac igra sutra uveče od 19.00 časova protiv SPIF Stokholma, dok će se u trećem kolu, u nedjelju od 13.00 časova, sastati sa ekipom KVP Pješćani iz Slovačke, kojom će biti i stavljena tačka na ovu smotru.

Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa izboriće nastup u grupnoj fazi.

Teža povreda Dončića Težu povredu na ovom duelu pretrpio je Veljko Dončić, kojem je napukla bubna obna. Propustiće zbog toga posljednje dvije utakmice, a van terena će biti najmanje mjesec dana.

BORAC – KOMETA BRNO 15:18

(2:3, 7:6, 4:4, 2:5)

BORAC: Marko Ćutković, Strahinja Sretković, Marko Kajtez, Marko Banjac, Andrej Lakić, Andrija Stanarević 1, Veljko Dončić 5, Samuil Cvetanov Ivanov 14, Lazar Ćulibrk, Marko Lagundžić, Luka Novak, Dušan Tadić, Marko Grabež, Branko Malešević.

KOMETA BRNO: Vaclav Šulc, Maksim Buri, Stepan Purer, Vojteh Kult, Petr Holeš 2, Martin Havel 3, Matej Riha 4, David Šir 3, Martin Bebjak 1, Timotej Kompanik, Timotej Filo 3, Tomas Kompanik, Simon Stanga 2, Filip Kunc.

REZULTATI PRVOG KOLA:

KVP Pješćani – SPIF Stokholm 15:11

Borac – Kometa Brno 15:18

PAROVI DRUGOG KOLA (subota, 6. decembar):

Kometa Brno – KVP Pješćani (17.00)

Borac – SPIF Stokholm (19.00)

PAROVI TREĆEG KOLA (nedjelja, 7. decembar):

Kometa Brno – SPIF Stokholm (11.00)

Borac – KVP Pješćani (13.00)

