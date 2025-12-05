Vladimir ubacio 42 poena u ABA i nije srušio lični rekord!

Nevjerovatna partija crnogorskog košarkaša Vladimira Mihailovića u pobjedi Zadra nad Bečom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Zadra ubjedljivo su savladali Beč (98:78) u devetom kolu ABA lige, a ovu utakmicu impresivnim izdanjem obilježio je crnogorski bek Vladimir Mihailović. Košarkaš koji je svojevremeno imao neke spektakularne partije u dresu Mornara ovog puta je meč završio sa 42 postignuta poena, uz nevjerovatnih 7/9 za tri poena.

Mihailović je na ovom meču igrao nešto manje od 31 minuta, a veliki dio meča proveo je na liniji za slobodna bacanja. Čak 16 puta je šutirao za jedan poen i promašio je samo jednom, a na to je dodao tri pogotka iz sedam pokušaja za dva poena i pomenutih sedam trojki. Takođe, crnogorski košarkaš imao je tri skoka i dve asistencije na ovom meču.

Enjoy the Vladimir Mihailović show in motion!#ABALigapic.twitter.com/TPlDzG4WJp — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)December 5, 2025

Iako 42 postignuta poena deluju ogromno, to nije lični rekord Vladimira Mihailovića u regionalnom takmičenju. Crnogorski bek je svojevremeno u dresu Mornara ubacio 46 poena i neko vrijeme je bio rekorder u ABA ligi. Taj rekord srušio je drugi igrač barskog tima, Daron Rasel koji sada ponovo igra u regionalnom takmičenju - ali u dresu Kluža.

