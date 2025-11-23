Budućnost u podne razbila Megu u Beogradu: Debakl srpskog tima u ABA ligi

Košarkaši Mege ostavili veoma loš utisak protiv Budućnosti u osmom kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Budućnosti iz Podgorice deklasirali su Megu (98:65) u sada već tradicionalnom terminu za regionalnu košarku - nedjeljom, u podne, na Novom Beogradu. Tim Vuleta Avdalovića nije imao nikakve šanse protiv crnogorskog tima, iako je dobro otvorio meč i na početku pokazao zube favorizovanom gostu.

Situacija se brzo promijenila, a Budućnost je u drugoj deonici potpuno slomila otpor mladog srpskog tima. Na poluvremenu su košarkaši crnogorskog tima imali ogromnih 15 poena prednosti, a razlika na semaforu samo je rasla kako se meč bližio kraju. Išli su Podgoričani do maksimalnih 33 poena razlike protiv jednog od timova koji se najviše muči u ABA ligi ove sezone.

Najefikasniji igrač meča u beogradskoj hali "Ranko Žeravica" bio je Bogoljub Marković sa 18 poena, a košarkaša kojeg je na prethodnom draftu izabrao Milvoki pratio je povremeni reprezentativac Srbije Asim Đulović sa 14 poena. Dovicfreni učinak imao je još samo bivši košarkaš Partizana Savo Drezgić, koji je postigao 11 poena, ali je zbog pet faula već sredinom treće dionice završio meč. U pobjedničkom timu dvocifreni su bili Oleksander Kovilar sa 14 poena, Nikola Tanasković sa 13, zatim Skajlar Mejs i Rašid Sulejmon sa po 12 poena i na kraju Aksel Butijel koji je ubacio 10 poena.

Nakon osam odigranih kola Budućnost ima skor 6-2 i savim sigurno će zauzimati prvo mjesto nakon ove runde. Sa druge strane, Mega ima sedam odigranih mečeva i samo dvije pobjede, pa će u slučaju pobjede Crvene zvezde nad ekipom Beča ostati na diobi posljednje pozicije u svojoj grupi regionalnog takmičenja.

