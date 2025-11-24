Vlade Jovanović pogodio 5 čelendža na meču:"Stvarno volim ABA ligu, ali ovo je svjetski rekord"

Trener Spartaka iz Subotice Vlade Jovanović istakao je da je pogodio pet čelendža u porazu svog tima i da smatra da je to svjetski rekord. Vrlo vjerovatno je u pravu.

Izvor: YT/KK Spartak Office Shoes Subotica

Spartak je u "Dudovoj šumi" poražen od Cedevita Olimpije 87:84 u neizesnom meču, a nakon utakmice medijima se obratio trener domaćeg tima Vlade Jovanović.

Istakao je da vjerujem da je postao "svjetski rekorder" na ovoj utakmici, što je vjerovatno tačno. Teško je sjetiti se da je neki trener na utakmici pogodio pet čelendža i da je pet puta ispravio sudijske greške.

"Čestitam Cedeviti na pobjedu, zahvaljujem se publici. Rekao bih jednu stvar. Stvarno volim ABA ligu, dugo sam u ABA ligi. Bez ikakve sumnje. Druga stvar, stvarno treba da uđem u anale, pogodio sam pet čelendža danas i mislim da je to... Ne znam da li to treba da se zapiše, ali teba neko to da izanalizira. Svjetski rekorder sam", rekao je Jovanović.

Šta se desilo na meču?

Izvor: MN PRESS

Na kraju je Cedevita Olimpija bila bolja, a do pobjede su je vodili Gibson sa 20 i Stjuart i Čukaz sa po 17 poena. Kod domaćina Oliver Hanlan je imao 34 poena, ali ni njegova neverovatna partija uz 16 poena Drobnjaka nije bila dovoljna za trijumf.

"Ovo za ABA ligu sam stvarno bio iskren. Volim ABA ligu i ne bih više išao u detalje, to je to. Čestitam Cedeviti, zahvaljujem se publici, Prijatno", završio je Vlade Jovanović.