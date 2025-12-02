Šta se dešava sa Gudurićem? Srpski reprezentativac van tima, opet isti problem

Bek Olimpije iz Milana Marko Gudurić mora na pauzu.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Marko Gudurić propustiće naredne dvije utakmice Olimpije iz Milana protiv Baskonije u Evroligi i Trenta u domaćem prvenstvu. Bek koji je prošle sezone briljirao u dresu Fenera i bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule šampiona Evrope, ove sezone nikako da pronađe pravi ritam.

Mučio se i tokom Evropskog prvenstva ljetos, stigao je povrijeđen u Milano, a izgleda da još uvijek vuče posljedice te povrede. Nije uspio da se oporavi tokom reprezentativne pauze, pa će morati da pauzira naredna dva meča. Kako se navodi on ima problem sa upalom tetive i očekuje se da uskoro sanira taj problem. Gudurić ove sezone u prosjeku ima 8,1 poena, 2,9 skokova i 2,6 asistencija u Evroligi.

Gudurić ima hronični problem

Još je Etore Mesina govorio o njegovoj fizičkoj spremi prije nego što je napustio Milano. "Fizički se ne osjeća dobro i ima problem sa tendonitisom (upala tetive) koji vuče još od Eurobasketa - odatle dolaze sve poteškoće na terenu koje vidimo. On uvijek pokušava i trudi se da pomogne ekipi, pokušavamo da upravljamo njegovim opterećenjem, pa onda čekamo pauzu da se odmori nekoliko dana", rekao je Mesina i dodao:

"Nema pokretačku snagu, nema noge, pokušava da radi stvari koje je uvijek radio, ali ne uspevaju uvek, čak ni kada proizvede nešto po čemu je poznat, poput odbrane nad Larkinom u Istanbulu."