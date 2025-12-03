logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FIBA objavila novu rang listu: Alimpijevićeva Srbija "zaleđena", veliki pad "zmajeva"!

FIBA objavila novu rang listu: Alimpijevićeva Srbija "zaleđena", veliki pad "zmajeva"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Košarkaši Srbije zabilježili su dvije pobjede na startu kvalifikacija za Mundobasket 2027, na drugoj strani selekcija BIH ima dva poraza.

FIBA rang lista Srbija na četvrtom mjestu BIH na 23. mjestu Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FIBA je objavila novu rang listu favorita u evropskim kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Košarkaši Srbije imali su maksimalan učinak u prvom prozoru, pošto su nadigrali selekcije Švajcarske i Bosne i Hercegovine pod vođstvom novog selektora Dušana Alimpijevića.

"Orlovi" se nakon sjajnog starta trenutno nalaze na četvrtoj poziciji, a ispred njih su Grčka, Njemačka i Turska. Slijede Španija, Poljska, Hrvatska, Ukrajina, Mađarska, Češka, Italija i Finska.

 Kako igra Srbija?

Dušan Alimpijević nije mogao da računa na najbolje igrače u ovom prozoru, ali su oni koji su se odazvali sa velikom željom nosili reprezentativni dres. Iako je gubila od Švajcaraca 23 razlike, uspjela  je Srbija da nadoknadi ogromnu razliku i na kraju slavi na krilima Dušana Ristića. I u drugom susretu je obezbijedili tijesnu pobjedu na "paklenom" gostovanju u Sarajevu.

Dobila je Srbija nove heroje, poput Momirova i Tanaskovića, a vjerovatno bi zabilježila skok na rang listi da su pobjede bile ubjedljivije. 

Kako stoji BIH?

Za razliku od Srbije koja ima dvije pobjede, selekcija BIH ima potpuno suprotni učinak - dva poraza u prva dva meča kvalifikacija, pa na FIBA rang listi zauzima 23. poziciju, odnosno pala je za devet mjesta.. Osim pomenutog poraza od Srbije 74:72, "zmajevi" su poraženi i od Turske u prvom kolu, u Istanbulu je bilo 93:71 za domaćina.

Novi selektor Dario Đerđa osim Jusufa Nurkića koji nije mogao da igra nije mogao da računa na povrijeđenog Džanana Musu, ali ni na Kenan Kamenjaša i Kostu Kondića koji nisu dobili dozvolu Dubaija. 

Tagovi

zmajevi orlovi FIBA Košarkaški savez BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC