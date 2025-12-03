FIBA objavila novu rang listu: Alimpijevićeva Srbija "zaleđena", veliki pad "zmajeva"!

Košarkaši Srbije zabilježili su dvije pobjede na startu kvalifikacija za Mundobasket 2027, na drugoj strani selekcija BIH ima dva poraza.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FIBA je objavila novu rang listu favorita u evropskim kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Košarkaši Srbije imali su maksimalan učinak u prvom prozoru, pošto su nadigrali selekcije Švajcarske i Bosne i Hercegovine pod vođstvom novog selektora Dušana Alimpijevića.

"Orlovi" se nakon sjajnog starta trenutno nalaze na četvrtoj poziciji, a ispred njih su Grčka, Njemačka i Turska. Slijede Španija, Poljska, Hrvatska, Ukrajina, Mađarska, Češka, Italija i Finska.

Kako igra Srbija?

Dušan Alimpijević nije mogao da računa na najbolje igrače u ovom prozoru, ali su oni koji su se odazvali sa velikom željom nosili reprezentativni dres. Iako je gubila od Švajcaraca 23 razlike, uspjela je Srbija da nadoknadi ogromnu razliku i na kraju slavi na krilima Dušana Ristića. I u drugom susretu je obezbijedili tijesnu pobjedu na "paklenom" gostovanju u Sarajevu.

Dobila je Srbija nove heroje, poput Momirova i Tanaskovića, a vjerovatno bi zabilježila skok na rang listi da su pobjede bile ubjedljivije.

Kako stoji BIH?

Za razliku od Srbije koja ima dvije pobjede, selekcija BIH ima potpuno suprotni učinak - dva poraza u prva dva meča kvalifikacija, pa na FIBA rang listi zauzima 23. poziciju, odnosno pala je za devet mjesta.. Osim pomenutog poraza od Srbije 74:72, "zmajevi" su poraženi i od Turske u prvom kolu, u Istanbulu je bilo 93:71 za domaćina.

Novi selektor Dario Đerđa osim Jusufa Nurkića koji nije mogao da igra nije mogao da računa na povrijeđenog Džanana Musu, ali ni na Kenan Kamenjaša i Kostu Kondića koji nisu dobili dozvolu Dubaija.