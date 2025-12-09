"NBA dolazi u Evropu, ali se neće tako zvati": Otkriveni novi detalji, poznat je i datum početka takmičenja

NBA i definitivno dolazi u Evropu i realan datum je da to bude u oktobru 2027. godine, ali neće biti pod tim nazivom.

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

NBA liga dolazi u Evropu i tu više nema dileme. Potvrdio je to i generalni sekretar FIBA Andreas Zaglis na tradicionalnoj konferenciji koja je održana sa novinarima širom svijeta. Potvrdio je i da je realno da se sve to dogodi u oktobru 2027. godine.

"Nemam nikakve sumnje, to je prvi dio vašeg pitanja, mislim da će da se dogodi. Vjerujem da će da se desi. Drugi dio pitanja, ovo je dio našeg posla, čuvamo evropski ekosistem i način pristupa toj ligi. To znači davanje šanse da se igra na vrhu svake godine, da nema element lifta, da igraš godinu dana, pa da padneš i slično. Dokle god igraš dobro u domaćoj ligi, imaćeš šansu. To je važan element otvorenosti. Ne radi se to o evropskom modelu i lijepim riječima na papiru. Već put za stotine klubova širom Evrope i to je dio našeg posla, da postoji nada i da se to pretvori u investiranje u košarku što se dijeli na 100 i više klubova koji se takmiče u evropskim ligama. Zato je to važan dio FIBA uloge u svemu ovome. Ne samo kroz FIBA Ligu šampiona, već i kroz domaće lige, predstavljamo i domaće šampionate kada pregovaramo, neki imaju veliku tradiciju i dobre modele biznisa. To je motor koji proizvodi igrače i sa stanovišta fanova, to je način poštovanja, koji možda trenutno nemaju šansu da dođu do vrha uprkos pobjedama. To je važna uloga FIBA u ovom projektu."

Upitan je i direktno da li je realno da to takmičenje počne u oktobru 2027. godine.

"S obzirom na ovo što sam rekao nemam sumnje da će se desiti, potrebno je da NBA i FIBA centralni bord to potvrde. Vjerujem da je oktobar 2027. godine realan cilj. I da je idealan način da se spusti zavjesa u Dohi poslije Svjetskog prvenstva i pravljenja novog projekta koji će oblikovati evropsku košarku na pozitivan način."

"Ovo nije NBA Evropa"

Izvor: printscreen/FIBA

Pitanje koleginice iz Italije u vezi sa dolaskom NBA lige u Evropu i kada je izgovorila NBA Evropa, Zaglis je želio da je ispravi u jednom dijelu.

"Prvo bih da prokomentarišem jednu stvar, ne bih nazvao ovo NBA takmičenjem. Kao što smo rekli, FIBA će biti dio toga, možete ga zvati NBA FIBA takmičenjem, onda ću se složiti. Ovo bi bilo partnerstvo, ne NBA takmičenje, već takmičenje koje će većim dijelom da vode specijalisti iz NBA lige, ali želim da podvučem da uloga FIBA nije samo da im da blagoslov, već da radimo zajedno. Vodimo takmičenja od 1950. godina. FIBA LŠ je takmičenje koje je dijelom u vlasništvu FIBA i naša ambicija je da ako se napravi takmičenje sa NBA, da će FIBA biti zajedno, da nije samo NBA takmičenje, već NBA i FIBA i to je veoma važno jer to je tražio FIBA Centralni odbor.

Potvrdio je da je cilj FIBA da svi zajedno rade na tome, sa Evroligom i svim učesnicima.

"Za nas ne postoji tim Evrolige, svi su oni dio FIBA, iako su neki dio EKA koja je u Evroligi. Brinemo i za njih i njihove uloge, želimo da i oni stvaraju novac što nije uvijek bio slučaj, što je bio dio problema. Bili su 27. maja svi sa nama, posjetili su nas, pripremili smo za njih put kroz istoriju, jer je njihova istorija povezana sa FIBA. Naš posao je da u ovom ekosistemu nađemo mjesto za sve, bilo kroz elemente biznisa ili nove ekonomije, onda je pitanje onih koji pregovaraju, mi se nećemo baviti pregovorima o finansijama, samo ne želimo da se osjećaju kao da nemaju prednost. Neki od timova u Evroligi imaju pravo glasa, neki nemaju, što je malo čudan sistem lige. Neki su se javno oglašavali, neki imaju drugačije agende. Nije lako ni za EKA ni za FIBA da ih sve dovedemo da budu zajedno. Naš cilj je da svi budu zajedno. Moj fokus je na strukturi."

"Nada za saradnju sa Evroligom postoji"

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Potvrdio je Zaglis više puta tokom konferencije da je cilj da dođe do saradnje sa Evroligom.

"Da, nada postoji i dalje. Mogu da vam kažem i to mogu da potvrde kolege sa sastanka. Preferiram da budem naivan i da do kraja tražim rješenje, to je uloga FIBA. Da naš sport bude jedna zajednica. Naš posao je da radimo to, čak i ako znam da ćemo jednog dana analizirati kroz istoriju šta smo mogli da uradimo na proljeće 2024. godine kada smo propustili šansu. Želim da svi budemo zajedno. Da, FIBA želi da bude dio toga, ali u isto vrijeme ovo nije protiv Evrolige ili EKA. Uspjeli smo da izgradimo saradnju sa klubovima koja je bila 'slomljena', napravili smo korake u pravom smjeru. Imam dobar odnos sa mojim kolegom Paulijusom Motiejunasom i znamo oko čega se slažemo i oko čega se ne slažemo. Biću posljednji koji će zatvoriti knjigu i reći da ovo ne funkcioniše."

Upitan je za kritike koje dobija sa raznih strana, pa i pojedinih političara koji su nezadovoljni time što NBA liga dolazi u Evropu i da to može loše da utiče na evropsku košarku.

"Što se tih kritika tiče sa političke strane, mogu svima da kažem samo da pogledaju činjenice. Dizajn ovoga je kompatibilan sa evropskim modelom i FIBA kriterijumom nego ono što smo imali prethodnih godina. To je u srcu onoga što se dešava, nema sumnje da nas vodi ka budućnosti, za otvorenost, poštovanje, znate dobro šta FIBA traži. Nismo promijenili ni zarez u tome šta tražimo. Stalno nas pitaju da li ima napretka u razgovorima sa Evroligom, ali nemam velike vijesti. Mogu da vam kažem da je u pregovorima sa NBA ligom to trajalo pet minuta, da prihvate naše zahtjeve. Možete da demonizujete nekoga ko dolazi sa drugog kontinenta ili franšize ili slično. Čak i sada imamo neke koji su sa drugih kontinenata, trebalo bi da imamo veću podršku reprezentacija. Imamo postojanje neke zatvorene lige što je za većinu timova nemoguće da dostignu. Mogu da pričam sa bilo kojim političarom u Evropi ili bilo kojim kolegom koji to vidi kao problem u sportu. Bilo da je EKA ili NBA, to mogu da vam kažem. Naše učešće je konstantno sa onim o čemu pričamo. Znate da FIBA LŠ ima svoje takmičenje, FIBA nije u većinskom vlasništvu tog takmičenja u smislu Upravnog odbora. Pokazali su šta mogu da urade, visok kvalitet, došli su Alba, Unikaha, Galatasaraj, Tenerife, pogledajte spisak klubova koji su dugogodišnji učesnici. Stvari se dobro razvijaju iz godine u godinu. Da li to znači kvalifikacije za viši nivo, onda je to pozitivna vijest i evolucija za LŠ."

Zaglisa su podsjetili i da su 2000. godine postojala dva takmičenja i da li se plaši da to može da podijeli košarku u Evropi.

"Već postoji fragmentacija, tako da ne bih rekao da postoji rizik. Nismo postigli dogovor kada je BCL (FIBA Liga šampiona prim.out) kreirana prije 10 godina, tako da nisam zabrinut zbog priča da nam nije potrebno još jedno takmičenje. Potreban nam je događaj koji će nam dozvoliti da sve dovedemo pod isti krov. Pod isti krov znači pod FIBA krov. Ne znači da će FIBA sve da kontroliše. Nikada to nismo tražili od kada sam ja na ovoj poziciji. Nemam nikakav strah od fragmentacije, trenutna struktura je takva. Moram da kažem još jednu stvar. FIBA se bori za prostu strukturu takmičenja, jedan, dva ili tri nivoa. Tužili su nas na to na sudu u Mihnenu i Briselu. Tužili su nas najbolji evropski klubovi i EKA da ne možemo da branimo svoj monopol i da je fragmentacija dobra, jer je to biznis. FIBA je dobila slučaj u Minhenu, ali je prihvatila i rekla da je sve u redu i da ćemo napraviti BCL i počelo je takmičenje. Košarka je biznis, treba da postoji takmičenje na otvorenom tržištu i EKA i Evroliga su baš to tražili. Zato mi je malo čudno da treba da animiramo navijače i političare protiv norme koju smo napravili u košarci, to je samo takmičenje. Možda dođe veći biznis sa jačom finansijskom snagom. Mi smo konstantni, hoćemo da svi budu pod istim krovom i to je moja vizija, sa time da se vidi način kvalifikacija na tri nivoa. Drugi i treći nivo biće naš posao, jer smo mi razvili sport. U prvom nivou biće oni koji će donositi novac, što znači da će zarada biti veća za igrače i trenere. Nismo to promijenili. Neko ko je tražio otvoreno takmičenje se javlja da traži poštovanje tradicije. Znate šta se desilo posle toga... Ako smo prihvatili da može tako nešto da se desi, jer postoji biznis, pa se pričalo da FIBA ima monopol, zašto bi se sada štitio monopol nekog drugog", poručio je Zaglis i dodao da još nisu pričali sa sponzorima i da će o finansijskoj strani novog takmičenja biti više govora naredne godine.

"Ne, ne, nisam to rekao"

Izvor: MN PRESS

Došlo je i do male zabune tokom konferencije zbog pitanja o tome da li postoji šansa da NBA igrači igraju u FIBA kvalifikacijama za reprezentacije. Zaglis je istakao da kada je rekao "da", da nije mislio na NBA igrače, nego na igrače koji budu igrali u novom takmičenju.

"Ne, ne, nisam to rekao. Rekao sam da će igrači koji budu igrali u toj novoj ligi sa NBA ligom, da će oni moći da igraju za reprezentacije. Ne očekujemo promjenu po načinu planiranja FIBA, da ćemo igrati sa svima koji su licencirani sa FIBA i to je odluka FIBA Kongresa, sve federacije su se sa tim složile. Znate u julu i avgustu imamo sve igrače dostupne, uključujući i igrače iz NBA lige."

Jedno od pitanja bilo je u vezi toga da li će moći da se povećaju iznosi za otkupne klauzule za igrače koji idu u NBA ligu.

"Te klauzule za otkup igrača se sastoje od dva elementa ,postoji FIBA i NBA dogovor koji štiti igrače iz FIBA ekosistema, dakle igrač ne može da ode u NBA ako ima validan ugovor sa timom, zato postoji pismo od FIBA (LOC), drugi element je ako igrač ima u svom ugovoru određenu klauzulu, bilo da je to 900.000 ili 10.000.000 to je način na koji može da ode iz FIBA u NBA. Pitanje otkupa zavisi od pregovora između igrača i tima. Postoji dogovor između NBA i njihovih igrača po kom stoji da timovi mogu da plate koliko god novca hoće za igrače, ali da se dio toga neće voditi u 'seleri kepu'. Ono što kažu da je NBA otkupna klauzula, nije to, već da otkup za igrača iz FIBA zavisi od igrača koji je pod ugovorom u FIBA. Neki timovi su davali veće svote novca za igrače koje su htjeli, ali postoji dogovor koji se poštuje i nešto što FIBA ne može da promijeni sa NBA ligom. Iznos zavisi od faktora, a imali ste slučajeve i kada igrač daje novac, jer neki tim iz NBA ne želi da plati toliki novac. Jedan od elemenata na kom radimo je da postoji mehanizam po kom klubovi koji razviju igrače dobiju određenu kompenzaciju, više ću o tome pričati naredne godine. Radimo na tome i to će biti velika investicija sa naše strane i od strane partnera. Problem klauzula otkupa je taj što ga dobija samo posljednji tim za koji je igrač igrao. Šta su najveće žalbe koji dobijamo? Da dobiju igrača praktično ni za šta, jer se desi da igrač od 16-17 godina iz manjeg kluba pređe u veći ili preko agenta i slično i onda taj posljednji klub uzima novac od NBA lige, bez obzira na iznos. I taj dio je delikatan za nas. Jesam srećan naravno što neki veliki klub poput Olimpijakosa, Panatinaikosa, Albe, Fenerbahčea ili ko god, ne dobija dovoljno novca, ali je piramida takva da želimo da bude fer i za one koji rade na dnu, za one gdje igrači naprave prve korake. Radimo na tome sa EKA."

Za kraj je poručio da je cilj FIBA nešto drugo, a ne isključivo zarada.

"Naš interes nije da dodamo jednu nulu i da donosimo zaradu najboljim klubovima. Želimo da svi imaju veću zaradu, ali je naš cilj da veliki broj klubova širom Evrope ima nadu. U stvari ,da se izrazim bolje, kada veći broj klubova ima dobar biznis plan. I to je nada da igra na vrhu i da ima šansu da bude u vrhu. Ne zatvaraš tu 'rupu' tako što kažeš da treba da prodaš nešto po većoj cijeni, to nije matematika FIBA. Naš cilj nije profit, nego da investiramo u razvoj sporta. Nemamo dioničare, imamo lige, klubove. Naš cilj je da ova industrija raste i da bude veća, da dobije veći dio kolača. Ali, da taj dio kolača da kreira investicije za veći broj klubova i za one koji su na dnu piramide. Možete da pitate NBA šta je njihov interest, a to je interest FIBA", zaključio je Zaglis.

