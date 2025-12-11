"Lebron, oladi, imaš 40 godina": Urlao kao nikad u životu jer je zakucao preko centra

Da li Lebron Džejms pretjeruje? Zbog njegovog "urlanja" poslije zakucavanja protiv San Antonija mnogi misle da je to slučaj.

Izvor: Screenshot/Twitter/@HaterReport_

Lebron Džejms ima 40 godina i još želi da igra košarku, a bez ikakve sumnje možemo da kažemo da i dalje to radi na visokom nivou. Ove sezone je imao malo više povreda i tek nedavno se vratio na teren, a koliko je "željan" košarke najbolje smo vidjeli tokom prethodne noći kada je moćno zakucao preko centra Luka Korneta (216 cm).

Trčao je u kontri Lebron Džejms i odlučio da stavi 30-godišnjeg centra "na poster", što je i uradio, a potom mu je "urlao" u lice dobrih pet sekundi iako ga je protivnik potpuno ignorisao i odmah je izveo loptu i započeo novi napad. Pogledajte:



Iako se ovakve stvari u NBA ligi kažnjavaju tehničkom greškom, Lebron Džejms je ovde "preživio". Na društvenim mrežama doduše nije, pa na svakog koji mu se divi zbog poteza - dolazi još jedan koji komentariše da se ponaša nedostojno svojih godina i da bi mogao da "oladi" jer mu je 40.

To se posebno odnosi kada pogledamo snimak iz ovog ugla, na kome se vidi koliko je Džejms bio "zapaljen" zbog zakucavanja u kontri protiv San Antonija:



Na kraju, Džejms je meč završio sa 19 poena, a Lejkersi su izgubili od Spursa 132:119 i ispali su iz NBA kupa.