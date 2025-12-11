logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Lebron, oladi, imaš 40 godina": Urlao kao nikad u životu jer je zakucao preko centra

"Lebron, oladi, imaš 40 godina": Urlao kao nikad u životu jer je zakucao preko centra

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Da li Lebron Džejms pretjeruje? Zbog njegovog "urlanja" poslije zakucavanja protiv San Antonija mnogi misle da je to slučaj.

Lebron Džejms divljao poslije zakucavanja Izvor: Screenshot/Twitter/@HaterReport_

Lebron Džejms ima 40 godina i još želi da igra košarku, a bez ikakve sumnje možemo da kažemo da i dalje to radi na visokom nivou. Ove sezone je imao malo više povreda i tek nedavno se vratio na teren, a koliko je "željan" košarke najbolje smo vidjeli tokom prethodne noći kada je moćno zakucao preko centra Luka Korneta (216 cm).

Trčao je u kontri Lebron Džejms i odlučio da stavi 30-godišnjeg centra "na poster", što je i uradio, a potom mu je "urlao" u lice dobrih pet sekundi iako ga je protivnik potpuno ignorisao i odmah je izveo loptu i započeo novi napad. Pogledajte:


Iako se ovakve stvari u NBA ligi kažnjavaju tehničkom greškom, Lebron Džejms je ovde "preživio". Na društvenim mrežama doduše nije, pa na svakog koji mu se divi zbog poteza - dolazi još jedan koji komentariše da se ponaša nedostojno svojih godina i da bi mogao da "oladi" jer mu je 40.

To se posebno odnosi kada pogledamo snimak iz ovog ugla, na kome se vidi koliko je Džejms bio "zapaljen" zbog zakucavanja u kontri protiv San Antonija:


Na kraju, Džejms je meč završio sa 19 poena, a Lejkersi su izgubili od Spursa 132:119 i ispali su iz NBA kupa.

Tagovi

Lebron Džejms LA Lejkers NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC