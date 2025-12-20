logo
"Novi Džordan" pobijedio Šeja i Oklahomu: Najbolji NBA tim više nije nepobjediv

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Oklahome izgubili su treći meč u sezoni.

Minesota pobijedila Oklahomu Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia

Veliki derbi u NBA ligi između Minesote i Oklahome pripao je timu iz Mineapolisa (112:107), a to je tek treći poraz za aktuelne šampione najjače košarkaške lige u ovoj sezoni. Najboljem timu u američkoj košarci nije pomoglo ni to što je trenutni vlasnik MVP titule Šej Gildžes-Aleksander odigrao još jedan meč na svom nivou.

Kanadski bek je susret završio sa 35 poena (12/26 iz igre), sedam asistencija i pet skokova, ali ni to nije bilo dovoljno. Takođe, Oklahomi nije pomogla ni dvocifrena prednost koju su imali na kraju prve dionice, jer je Minesota već u drugoj najavila preokret do kojeg je kasnije i stigla.

Pobeda Minesote nad Oklahomom.
Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Najzaslužniji za to je Entoni Edvards, "novi Majkl Džordan", koji je meč završio sa 26 poena i 12 skokova. Pratili su ga Džulijus Rendl sa 19, odnosno Donte Divinćenco i Naz Rid sa po 15 postignutih poena. U ekipi Oklahome zapaženu rolu imao je Džejlen Vilijams sa 17 postignutih poena.

Pored jednog od rijetkih poraza Oklahome, ovaj meč pamtiće se i zbog duela koji su imali Šej Gildžes-Aleksander i Entoni Edvard. Najbolji košarkaš Minesote izveo je nesportski potez kada je najbolji košarkaš Oklahome imao priliku za lake poene, a uslijedio je i verbalni konflikt između njih dvojice, jer Kanađanin nije želio da prećuti potez Amerikanca.

Pogledajte taj detalj:

Košarkaši Oklahome ostali su na prvom mjestu Zapadne konferencije, a nakon 28 odigranih mečeva imaju impresivnih 25-3. Najbliži pratilac im je ekipa Denver Nagetsa sa skorom 20-6, San Antonio ima 20-7, a Los Anđeles Lejkersi 19-7. Sa druge strane, tim Minesote zauzima šesto mjesto na Zapadu sa skorom 18-10, što je možda malo lošije od očekivanja.

Rezultati NBA mečeva u noći između petka i subote:

  • Boston - Majami 129:116
  • Njujork - Filadelfija 107:116
  • Atlanta - San Antonio 98:126
  • Klivlend - Čikago 125:136
  • Minesota - Oklahoma 112:107

