"Ako zaigraš za Jugoslaviju, smatraćemo te izdajnikom": Jedan poziv uništio reprezentaciju, Sale pamti suze

Jure Zdovc dobio je zabranu od vrha države na Evropskom prvenstvu. Sale Đorđević, Duda Ivković i Vlade Divac pamte te momente i raspad Jugoslavije...

Raspad Jugoslavije uticao je mnogo na sve, pa i na sport. Reprezentacija je bila zajedno na Evropskom prvenstvu u Rimu i tamo se borila i izborila za peto zlato. Vladalo je zajedništvo između svih njih, htjeli su da se bore za grb, za selektora Dušana Ivkovića, za svakog od saigrača, ali je i tu politika umiješala svoje prste.

Završila je Jugoslavija grupnu fazu sa maksimalnim učinkom (3-0), pobijedila je Španiju (76:67), Poljsku (103:61) i Bugarsku (89:68) i praktično se prošetala do polufinala. U isto vrijeme dok su igrači na parketu plesali i išli ka finalu, nekada zajednička država je bila na pragu raspada. Otprilike u momentima kada je reprezentacija obezbijedila prolaz u narednu fazu, došlo je do proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, dvije zemlje su se otcijepile od Jugoslavije.

Ubrzo poslije toga započeo je rat, a Duda Ivković je pokušao na sve načine da bude neka vrsta "štita" i da ne dozvoli da sve to utiče na ekipu. Koliko god da se trudio, nije u tome uspio. Ubrzo se situacija promijenila i unutar tima i to ne zbog namjere ili želje nekog od košarkaša...

"Ako nastaviš da igraš, bićeš izdajnik"

Uoči utakmice sa Francuskom slovenački plejmejker Jure Zdovc dobio je poziv u hotelskoj sobi. Zvali su ga iz političkog vrha i praktično mu zabranili da nastavi da igra za nacionalni tim.

"Zvao me je direktor kluba Olimpije i rekao da bi bilo dobro ako ne igram više za Jugoslaviju, jer je postala agresivna prema Sloveniji i to je bilo to", ispričao je Zdovc u dokumentarcu "Izgubljeni drim tim".

Prvo je otišao to da saopšti legendarnom Dudi. I selektoru je bilo jasno sve.

"Pred sastanak mi neko kuca na vrata, otvaram ono Jure. Pitam ga šta se dešava, on mi kaže da je došao da mi nešto kaže. Sjeli smo i rekao mi je 'Htio sam da vam kažem, javljeno mi je iz Slovenije da ću biti izdajica slovenskog naroda ako budem igrao ovu utakmicu danas", ispričao je Ivković u istom tom dokumentarcu.

Đorđević i Divac pamte taj momenat

I Aleksandar Đorđević se prisjetio kako je sve izgledalo u tim momentima kada je ekipi saopšteno da Zdovc viiše neće igrati.

"Bio je u uglu, sav uplakan. Duda nam je to saopštio, prišli smo mu, zagrlili ga i rekli da igramo i za njega i da je uz nas. Vidjeli smo da mu je jako, jako teško", priča Sale.

Slikovit opis cijele te situacije dao je Vlade Divac.

"Kao da se raspala velika, srećna porodica. Većina stvar nije shvatila da nam se to dešava tu, pred našim očima", pojasnio je Divac.

U tom trenutku je i sam selektor shvatio da mora nekako da zadrži fokus na polufinalnom duelu sa Francuskom.

"Trebalo je podići tim objasniti da Jure više nije tu, da je tu viša sila koju ne možemo da spriječimo i da moramo da ostanemo tim i da igramo, tako smo se dogovorili", dodao je Ivković.

Hrvatski košarkaš Toni Kukoč je otkrio da se ekipa u tom momentu totalno "izduvala".

"Kada si u utakmici, razmišljaš samo o tome i igrač. Kad sjediš gledaš gdje su igrači, razmišljaš šta sutra može da se desi... Ne znam, emotivno te to isprazni toliko, dobili ili izgubili, nije bilo toliko važno", pričao je Kukoč.

"Šta će biti ako nas pozove Hrvatska?"

Jugoslavija je manje-više rutinski dobila Francusku (97:76) i zakazala finale sa Italijom. Ali, oko ekipe je i dalje bio nadvijen crni oblak. Hrvatski košarkaši su se plašili da bi mogli da dobiju sličan poziv iz Hrvatske.

"Perasović je ušao u sobu i pričao sa mnom, da je ludilo, da su problemi, šta će biti ako njih iz Hrvatske pozovu, bio je pod velikim pritiskom", rekao je Sale Đorđević.

Velimir je, kao i mnogi drugi, bio zabrinut zbog svega što se tada događalo

"Emotivno je teško, zavisi koliko si psihički jak, ima ljudi koji ti zameraju što igraš za Jugoslaviju. Odluka same države bila je da igramo", kaže Perasović.

Divac ne zaboravlja kako se sve naglo tada promijenilo i u nacionalnom timu.

"Tih šest dana promijenilo je naše živote. Mislili smo da ćemo možda pobjedom da pokažemo svima da još funcionišemo kao nacija", dodaje Vlade.

"Zemlja prestaje da postoji, a ti igraš"

Jugoslavija je jednostavno bila bolja od svih i to je svima bilo jasno. Uprkos svim problemima van terena, rutinski je savladala Italiju u finalu (88:73).

"Veliki igrači, veliki ljudi, prebrodili su najveći životni problem i izazov. Jedinstven primjer u svjetskom sportu, kada prestaje da postoji zemlja za koju igraš, ali ti igraš i daješ maksimum", ponosno je rekao Duda Ivković.

"Radost? Ma kakvi, nismo znali šta nas čeka"

Osvojeno je zlato i umjesto radosti i velikog slavlja u Rimu, atmosfera nije bila ni blizu takve. Skoro da nije bilo nikakve proslave.

"Znate ono kada prepoznate radost grupe ljudi zbog osvojene medalje, nije bilo toliko te energije. Bilo je nešto što je narušavalo, neki nisu bili srećni baš zbog toga jer im vrijeme to nije dozvoljavalo. Krenuli smo da igramo, da đuskamo, onda smo sjeli, pogledali se i samo čekali da vreme prođe. Ne znajući šta nas čeka kada se vratimo u Jugoslaviju", pojasnio je Sale Đorđević.

Vlade Divac je priznao da je mislio da bi ta medalja mogla nešto da promijeni...

"Poslije finala se intonirala himna, pjevao sam je iz sveg glasa, još jače nego obično. Možda u inat svima. Ali, nisam primijetio da bilo ko drugi nije pevao, posebno saigrači iz Hrvatske. Mislili smo da će možda pobjeda u finalu i osvajanje zlata možda nešto da promijeni, da dovede do neke druge situacije u zemlji. Vjerovatno je bilo to i malo naivno sa naše strane, jer se ništa nije promijenilo, čak je otišlo i u gorem smjeru", zaključio je Divac, dok je Žarko Paspalj dodao da poslije toga nije išao u Beograd jer je dobio informaciju da će ga "spakovati" u vojsku.

Ko je igrao za tu reprezentaciju?

Jure Zdovc nije na kraju mogao da igra u samoj završnici, ali mu je na njegovom oproštajnom meču 2005. godine uručena replika te zlatne medalje.

Ko je igrao u tom timu na Evropskom prvenstvu 1991. godine? Ovako izgleda spisak:

Zoran Sretenović

Velimir Perasović

Aleksandar Đorđević

Toni Kukoč

Jure Zdovc

Žarko Paspalj

Predrag Danilović

Zoran Jovanović

Vlade Divac

Arijan Komazec

Dino Rađa

Zoran Savić

