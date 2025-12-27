Legendarni as Mića Berić prokomentarisao je novu bruku Partizana u Evroligi.

Izvor: MN Press/Nova/Youtube/Printscreen

Legendarni košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić oštro je kritikovao igrače nakon novog debakla u Evroligi protiv Makabija. On je već nakon poraza od Virtusa otpisao crno-bijele iz sezone u elitnom takmičenju, a sada je pojasnio šta je vidio u toj utakmici. Zapitao se i da li Đoan Penjaroja u nekom momentu pomislio: "Što mi je ovo trebalo?".

Španski stručnjak je u jednom momentu sjeo na klupu kada je Makabi vodio +25, šta mu se u tim trenucima motalo po glavi?

"Volio bih da znam da li je u jednom trenutku pomislio: 'Šta mi je ovo trebalo, gdje sam ja došao?' Da li je znao u kakvu atmosferu i u kakav ambijent dolazi. Već sam rekao da se divim treneru koji smogne snage da dođe u ovom momentu, nevezano za ugovor, a i ako se ovako nastavi i taj novi trener će da se bruka, to je kolektivna bruka", rekao je Berić u analizi za "Nova.rs".

Potom je obrazložio svoju izjavu nakon poraza od Virtusa. "Nevjerovatno ovo je nemoć. Poslije Virtusa sam rekao da mislim da je kraj Evrolige za Partizan, zašto sam to rekao? Dvadeset minuta u drugom poluvremenu mi je pokazalo kakav će nastavak da bude, tu su upravo utakmice u Kaunasu i ova večeras. Kada vidiš kako ekipa djeluje na terenu, jasno je da ekipa nema šta da traži sa takvim odnosom".

Vidi opis Mića Berić nakon bruke crno-bijelih: "Partizan je najgori tim u Evroligi"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Očekivao je reakaciju nakon dolaska novog trenera, a ono što ne može da shvati je to što su crno-bijeli primili 92 poena za tri četvrtine, za šta je kriv samo voljni momenat. Bio je neumoljiv i poručio da je trenutno ovaj tim Partizana najgori u Evroligi.

"Poslije poraza od 41 razlike, očekuje se neka reakcija, došao je novi trener, mi na kraju treće četvrtine gubimo 33 razlike, ali ne samo to, primili smo 92 poena, što će ući u negativnu istoriju KK Partizan, ne znam da li sam čuo to nekad. Ovo je sad realnost Partizana, bio je početni elan na krilima Pajna, digao je publiku na noge. Međutim, kada krenemo da padamo, nema ručne, nema igrača koji to može da zaustavi. Mi smo jedna rasturena ekipa, nema samopouzdanja, osim Pejna koji je sa došao, eventualno Vašington koji misli da može kao protv Krke. Izgledamo kao izduvan balon, u ovom trenutku mi smo najgori tim Evrolige", rekao je Berić.

Šta ga dodatno brine? "Slijede nam tri gostovanja kod jako teških ekipa, bila nam je potrebna ova pobjeda i rekao sam da se plašim da mi sredinom januara možemo da budemo ekipa koja sama drži posljednje mjesto, što bi bila jedna velika stramota. Ja sam sada najmirniji, izgubio sam bilo kakvu ambiciju da može bilo šta da se promijeni. Danas nisam imao neka očekivanja, ali da mi neko kaže da će neki tim da da 92 poena za tri četvrtine. Nije bio problem napad, nego odbrana. Očigledno ovaj tim nema želju da igra odbranu. Ovo je jedna surova realnost Partizana koji djeluje ispod prosjeka evroligaški tim".

"Partizan je gori od Albe"

Mića Berić

Izvor: MN PRESS

Kaže da je Alba čak izgledala bolje od Partizana iako je bila daleko najslabiji tim iz sezone u sezonu. "Alba nikada nije, oni su se trudili, ali ne znaju. Gledajući kvalitet igrača, budžete, Alba je četit puta jeftnijija. Oni su na terenu izgledali bolje od Partizana, nije im manjkala borbenost. Ja se ne sjećam ekipe koja je smao prestala da igra u Evroligi koja ne želi da igra. Ovako smatram da igra tim koji ne želi da igra", kaže nekadašnji as.

Samo Bonga i Lakić su dobili podršku navijača. "Kada brod tone, vide se individualisti. Bonga i Lakić su jedini nagrađeni aplauzom, iako nisu imali veliki poenterski učinak. Očigledno je da neki igrači razmišljaju o statistici, već razmišljaju o sljedećoj sezoni, gdje će šta će. Ono mene jako brine to što je ovakvo stanje tima poslije dolaskog novog trrenera. Treba tek da se dokažu ovom treneru, šta očekivati kad prođe neki period, imam strah da će ovo da potraje. Mislili smo da Kaunas neće da se ponovi, samo zahvaljući tome što su zategli ručnu, nismo isto prošli", rekao je Berić.