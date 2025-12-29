Ko je Amerikanac kojeg Olimpijakos šalje u Partizan?

Partizan i Olimpijakos pregovaraju o razmeni igrača, pa bi tako u Humsku mogao da stigne Sejben Li, a u Pirej da ode Tajrik Džouns.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pomolu je još promjena u Partizanu. Košarkaški klub iz Humske mogao bi da pošalje Tajrika Džounsa (28) u Olimpijakos, a pošto je moguća razmjena između dva kluba, u ekipu Đoana Penjaroje mogao bi da dođe Sejben Li (26), o kojem su navijači crno-bijelog kluba i ranije slušali.

Nakon otvorenog sukoba sa navijačima Partizana, djeluje da su dani Tajrika Džounsa u crno-bijelom svakako odbrojani. Praćene su i ranije njegove nekad tenzične reakcije tokom razgovora sa Željkom Obradovićem, potom se glasno govorilo o "misterioznoj" povredi koja ga je mučila i zbog koje nije mogao da zaigra u nekoliko evroligaških mečeva. Odmah nakon odlaska Željka Obradovića, navijači ka da su ga stavili na "crnu" listu, pa je centar meta zvižduka na gotovo svakom meču.

Izvor: MN PRESS

Osim što njegov odnos sa navijačima nije najbolji (najblaže rečeno), Tajrik je i izgubio mjesto u timu, pa je tako ulogu startera preuzeo Bruno Fernando koji je stigao u sedmom kolu Evrolige. Sve ovo su razlozi zbog kojih Partizan pregovara o prelasku Tajrika Džounsa u drugi klub, konkretno u Olimpijakos, koji se čini da svim silama želi da dovede igrača Parnog valjka. Tako su vlasnici kluba, braća Panajotis i Jorgos Angelopulos, riješili da Partizanu ponude razmjenu - Tajrik Džouns za Sejbena Lija, prenose grčki mediji.

Ko je Sejben Li?

Partizan je i ranije, makar prema glasinama, pokazivao interesovanje za Sejbena Lija. Američki bek je od dolaska u Evropu privukao ogromnu pažnju. Odigrao je samo dvije utakmice za tursku Manisu u međunarodnim takmičenjima i ukupno ubacio 79 poena. Na prvom meču protiv Mursije postigao je 36 poena, a na drugom, protiv FMP-a 43 u Pioniru, i sve to u Ligi šampiona. Li je pogađao uz sjajne procente šuta, pošto je u prvoj utakmici šutirao 71 posto iz igre, a u drugoj uz čak 62, čime je izazvao potpuni šok među gledaocima u beogradskom hramu košarke.

Bio je to "alarm" za sve klubove iz Evrolige, a prvi je do njega uspio da dođe Makabi. Ponos Izraela morao je brzo da reaguje i pronađe zamjenu za Džordana Lojda, ali Li nije uspio da se tako dobro uklopi u tim Odeta Kataša. Odigrao je svega osam mečeva, na kojima je prosječno bilježio 8,3 poena, dva skoka i 2,5 asistencija, i brže-bolje vratio se u Tursku, u Manisu. U timu koji mu je očigledno odgovarao uspio je da nastavi gdje je stao i imao sezonu vrijednu pažnje - 24,8 poena, 2,5 uhvaćenih lopti i skoro pet asistencija po utakmici bilježio je američki bek.

Li se potom u drugom dijelu sezone našao u dresu Olimpijakosa, a utisak je da mu ekipa Jorgosa Barcokasa i njen strogo kontrolisani stil ni najmanje ne odgovaraju. Li nema zadovoljavajuću minutažu u novoj sezoni, čak i u domaćem šampionatu, dok u Evroligi ima više nego skroman doprinos - 3,4 poena i 1,4 asistencija za 11 mečeva, što čini da je bivši NBA igrač nezadovoljan tretmanom u Pireju, pa bi mogao da iskoristi priliku da karijeru nastavi u Beogradu.

Gdje je sve igrao Sejben Li?

Li je karijeru započeo u NBA ligi, nosio je dresove Detroita, Toronta, Filadelfije, Finiksa, dok je povremeno igrao i u razvojnim klubovima u Dži ligi. Dolazak u Evropu predstavljao je pravo otkrovenje američkog beka, pokazao je raskošni talenat, ali za mjesto u Evroligi se još nije izborio.

"Nije isključeno da se na pregovaračkom stolu pojavi i ime Sejbena Lija, pošto je bek interesantan Partizanu i mogao bi da posluži kao adut u pregovorima uključenih strana", navodi se u tekstu "Sport 24" iz Grčke.

Nikad dosta bekova

U slučaju da Sejben Li dođe u Partizan, ostaje pitanje koja će biti uloga novog Amerikanca. Jasno je da će se zadaci igrača pomalo mijenjati u odnosu na zamisli novog trenera Đoana Penjaroje, a to smo već vidjeli u meču protiv Makabija. Dvejn Vašington je minutažu sa 25 minuta, a u nekim mečevima i više, sveo na 17, dok je veću ulogu dobio novajlija Kameron Pejn.

Pejn je meč završio sa 15 poena, od kojih je 12 postigao u prvih 20 minuta utakmice. Takođe je uhvatio i tri lopte i podijelio šest asistencija, pa se "na prvu" čini da je njegov dolazak bio dobra odluka Partizana. Drugi najefikasniji na meču bio je Sterling Braun sa 12 poena, uz 50 odsto procenta šuta za tri poena. U ekipi su još Šejk Milton i Nik Kalates, pa kada se u ekipu vrati i Karlik Džouns, "spoljna linija" Partizana biće više nego puna, ali samo na bekovskoj liniji.

Da li će svi navedeni na okupu dočekati Karlikov povratak na teren u 2026?

