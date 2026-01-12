Dušan Kecman u superlativima je pričao o Milošu Vujaniću i njegovim igračkim kvalitetima. O njemu je govorio samo o superlativima.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O chat/MN Press

Miloš Vujanić (45) bio je jedan od najboljih srpskih košarkaša. Krasio ga je sjajan šut, a da nije bilo teške povrede noge vjerovatno bi imao još dužu karijeru, zbog slomljene noge je morao da je završi 2011. godine.

Kakav je bio igrač i koliko je značio za Partizan i reprezentaciju pričao je Dušan Kecman (48), njegov nekadašnji saigrač. Nada se da ga navijači crno-bijelih nisu zaboravili, a za slučaj da jesu, tu je da ih podsjeti.

Vidi opis "Miloš je bio čudo, ne znam da li ga navijači pamte": Kecman podsjetio sve na zaboravljenog asa Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Čudo, čudo. Ne znam da li su ga gledali nekad i da li ga pamte. Bio je među prva dva-tri najbolja pleja u Evropi. Sa kakvom lakoćom je igrao, brzinom, kako je postizao poene - 30 poena, pap-pap, kad ubrza... Nestvarno brz. Sve je bilo prosto. Nije nikad bio dribling u mjestu ili nešto tako, nego brzina, naskok, poludistance. Vujke je bio čudo", rekao je Kecman u podkastu "X&O chat" kod Edina Avdića.

Ispričao je Dušan i kakvu ulogu je on imao u redovima crno-bijelih u tom periodu.

"Generalno sam čuvao najbolje napadače na mojim pozicijama, na poziciji dva-tri. Kod njega se znalo da trojica moraju da idu na skok u napadu, ja sam bio među njima. Znao sam kakav je koncept igre, koje šuteve mogu da uzmem, koji su rezonski, šta mogu da iniciram iz nekog bloka i slično, šta mogu da napadam. Nisam radio nešto suprotno od onoga što trener Vujošević nije želio. Nisam ispunjavao svoju statistiku. Prvo se ispoštuje. Bilo je nekih akcija za mene, bile su proste", dodao je Kecman.

Ko je Miloš Vujanić?

Vidi opis "Miloš je bio čudo, ne znam da li ga navijači pamte": Kecman podsjetio sve na zaboravljenog asa Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Miloš Vujanić rođen je 13. novembra 1980. godine u Loznici i pokrivao je pozicije plejmejkera i beka. Počeo je u Crvenoj zvezdi, da bi 2001. godine prešao u Partizan i tamo proveo dvije sezone. Osvojio je dvije titule i Kup Jugoslavije i onda je otišao u inostranstvo. Igrao je za Fortitudo Bolonju, Barselonu, Panatinaikos, Dinamo Moskvu, Efes, Mursiju i Panionios. Upravo se u dresu grčkog kluba povrijedio i to u posljednjem meču koji je bio neka vrsta oproštaja jer je dogovorio povratak u Partizan. Do toga nažalost nije došlo zbog teške povrede. Najveći klupski uspjeh je osvajanje Evrolige sa Panatinaikosom kod Željka Obradovića u sezoni 2006/07.

Kada je u pitanju reprezentativna karijera, Miloš se našao na širem spisku selektora Svetislava Pešića za Evropsko prvenstvo 2001. godine u Turskoj, ali je na kraju prekomandovan u univerzitetsku selekciju. Nije te godine osvojio zlato sa nacionalnim timom, ali jeste godinu dana kasnije pošto je bio član reprezentacije koja je osvojila prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu 2002. godine. Zanimljivo je da je te 2001. osvojio zlato na Univerzijadi.

Miloš Vujanić higlights Izvor: YouTube/Euroleague

Takođe, ne treba zaboraviti i da je Vujanić dobio nagradu "Alfonso Ford" za najboljeg strijelca Evrolige u sezoni 2002/03, a izabran je u drugi tim, tačnije drugu idealnu postavu elitnog takmičenja u sezonama 2002/03, 2003/04.

Kada su u pitanju brojke, Vujanić je u Evroligi odigrao osam sezona i ima prosjek od 14 poena, dvije asistencije i 1,8 skokova po meču. Najbolju sezonu imao je u Partizanu (2002/03) kada je imao prosjek od 25,8 poena, 3,2 asistencije i 1,9 skokova po utakmici. U toj sezoni je najbolji meč imao protiv Virtus Bolonje kada je ubacio 36 poena (8/16 za dva, 2/5 za tri, 14/16 sa penala). Po završetku karijere oprobao se i u trenerskoj ulozi, bio je pomoćnik u Partizanu u sezoni 2012/13, ali nije ostao u tom poslu.