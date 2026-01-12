logo
Partizan ima prvo pojačanje za sljedeću sezonu? Nekadašnji igrač Igokee oblači crno-bijeli dres poslije sedam godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Budućnosti Nikola Tanasković prva je meta Partizana za narednu sezonu, a on bi se na taj način vratio u klub poslije sedam godina.

Nikola Tanasković u Partizanu Izvor: MN PRESS

Navijači košarkaškog kluba Partizan nikako ne mogu biti zadovoljni tekućom sezoni, mnogi su već digli ruke od plasmana u Evroligi, a u klubu se ovih dana razmišlja dugoročno. Navodno, crno-bijeli su već dogovorili prvo pojačanje za narednu sezonu! Riječ je o povratku Nikole Tanaskovića (28) u Partizan, koji je prije sedam godina napustio klum u kojem je ponikao.

Kako prenosi "Maxbet Sport", crno-bijeli žele da Tanasković u narednoj sezoni bude košarkaš Partizana i tako nastavi ono što je kao veoma mlad započeo. Tokom prvog mandata nije dobio pravu šansu, a sada bi kao daleko iskusniji igrač, dokazan na parketima širom regiona, mogao da bude važan za ekipu.

Tanasković, koji se najbolje snalazi kao krilni centar i centar, ove sezone jedan je od najboljih igrača Budućnosti, za koju pored ABA lige igra i u Evrokupu. Na mečevima u drugom po snazi evropskom takmičenju srpski košarkaš prosječno bilježi 12,4 poena, 5,6 skokova, 0,9 asistencija, 0,8 ukradenih i 0,4 blokade, za prosječan indeks korisnosti od 15,3. Na mečevima ABA lige Tanasković ima prosjek od 11,1 poena, 4,7 skokova, 1,1 asistencije i indeks korisnosti 13,9.

Kakvu karijeru ima Tanasković?

Izvor: KK Igokea/Nenad Vuruna

Davne 2015. godine, Nikola Tanasković je sa samo 18 godina potpisao prvi profesionalni ugovor sa Partizanom, u čijim se redovima zadržo naredne četiri sezone, ali uz pozajmice Spartaku iz Subotice, Mladsti iz Zemuna i OKK Beograda. Uslijedio je odlazak u Megu, pa igranje za Borac iz Banjaluke i Igokeu, avantura u španskom Breoganu, ponovo Igokea i na kraju podgorička Budućnost.

Reprezentativac Srbije u prethodnom FIBA prozoru u potpunosti je opravdao povjerenje selektora Dušana Alimpijevića, jer je bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu nad Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacijama. Impresivnom partijom u Sarajevu vjerovatno je i Partizanovim čelnicima skrenuo pažnju. Treba istaći da je tokom karijere osvojio Kup Radivoja Koraća, kao i duple krune u BiH i Crnoj Gori.

