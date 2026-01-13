logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lejkersima ni 42 poena Dončića nije dovoljno: Dobio ih jedan od najgorih timova NBA lige

Lejkersima ni 42 poena Dončića nije dovoljno: Dobio ih jedan od najgorih timova NBA lige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić je odigrao sjajno, ali Sakramento Kingsi su ipak odnijeli pobjedu u duelu sa Los Anđeles Lejkersima.

Luka Dončić 42 poena u porazu Lejkersa Izvor: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia

Dao je Luka Dončić 42 poena, imao 8 asistencija i 7 skokova, ali to nije bilo dovoljno. Sakramento Kingsi su savladali Los Anđeles Lejkerse 124:112. Pomogao mu je Lebron Džejms sa 22 poena, ali bolja je bila ekipa iz Kalifornije. 

U sastavu Sakramenta Demar Derouzan je ubacio 32 poena, Malik Monk je imao 26, a Rasel Vestbruk je dodao 22. Nakon ovog poraza nastavio je tim Lejkersa da pada i sada su peti tim Zapada, sa opasnošću da ih i Finiks prestigne. 

Bolja je bila sreća na drugom kraju Los Anđelesa pošto su Klipersi savladali Šarlot Hornetse 117:109. Ponovo zbog povrede nije bilo Bogdana  Bogdanovića, pa su pobjedu donijeli Kavaj Lenard sa 35 poena i Džejms Harden sa 32 poena i 10 skokova. Ivica Zubac je završio sa 9 poena i 11 skokova.

Juta je na gostovanju bila bolja od Klivlenda 123:112 uz 32 poena Kejontea Džordža i 28 Laurija Markanena, dok je Indijana savladala Boston 98:96. Pejton Pričard je oimao 23 poena kod pobednika, Paskal Sjamam 21 kod Indijane, a Luka Garza je upisao 6 poena i isto toliko skokova. 

Darko Rajaković nije uspio da upiše pobjedu protiv Filadelfije sa sjajnim Tajrisom Maksijem (33 poena) i Džoelom Embidom (27 poena), a Dalas je uspeo da sa 27 poena  Kupera Flega sruši Bruklin gdje je Majkl Porter bio najbolji sa 28 poena, 9 skokova i 3 asistencije. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

LA Lejkers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC