Lejkersima ni 42 poena Dončića nije dovoljno: Dobio ih jedan od najgorih timova NBA lige

Luka Dončić je odigrao sjajno, ali Sakramento Kingsi su ipak odnijeli pobjedu u duelu sa Los Anđeles Lejkersima.

Izvor: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia

Dao je Luka Dončić 42 poena, imao 8 asistencija i 7 skokova, ali to nije bilo dovoljno. Sakramento Kingsi su savladali Los Anđeles Lejkerse 124:112. Pomogao mu je Lebron Džejms sa 22 poena, ali bolja je bila ekipa iz Kalifornije.

U sastavu Sakramenta Demar Derouzan je ubacio 32 poena, Malik Monk je imao 26, a Rasel Vestbruk je dodao 22. Nakon ovog poraza nastavio je tim Lejkersa da pada i sada su peti tim Zapada, sa opasnošću da ih i Finiks prestigne.

Bolja je bila sreća na drugom kraju Los Anđelesa pošto su Klipersi savladali Šarlot Hornetse 117:109. Ponovo zbog povrede nije bilo Bogdana Bogdanovića, pa su pobjedu donijeli Kavaj Lenard sa 35 poena i Džejms Harden sa 32 poena i 10 skokova. Ivica Zubac je završio sa 9 poena i 11 skokova.

Juta je na gostovanju bila bolja od Klivlenda 123:112 uz 32 poena Kejontea Džordža i 28 Laurija Markanena, dok je Indijana savladala Boston 98:96. Pejton Pričard je oimao 23 poena kod pobednika, Paskal Sjamam 21 kod Indijane, a Luka Garza je upisao 6 poena i isto toliko skokova.

Darko Rajaković nije uspio da upiše pobjedu protiv Filadelfije sa sjajnim Tajrisom Maksijem (33 poena) i Džoelom Embidom (27 poena), a Dalas je uspeo da sa 27 poena Kupera Flega sruši Bruklin gdje je Majkl Porter bio najbolji sa 28 poena, 9 skokova i 3 asistencije.