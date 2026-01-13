"Kupio si to, pa očekuješ da ne moraš da objašnjavaš": Obradović javno rekao šta mu smeta kod igrača Zvezde

Saša Obradović je poslije pobjede protiv Bosne direktno pričao o pojedincima i o nekim greškama koje se ponavljaju iz meča u meč.

Crvena zvezda uspjela je da upiše pobjedu poslije dva evroligaška poraza. U Pioniru je pobijedila Bosnu u ABA ligi (97:92). Poslije meča je Saša Obradović bio vidno ljut na pojedince i na neke greške koje se ponavljaju ekipi iz meča u meč.

"Pa dobro, počeli smo dobro utakmicu, agresivno smo igrali prvo poluvrijeme. Ne smijemo da dozvolimo tolike oscilacije koje se dešavaju iz meča u meč. Iz jedne perfektne utakmice protiv Efesa do manje dobrih ili loših utakmica. To ekipa koja ima velike ciljeve ne smije sebi da dozvoli. Korišćenje faulova, posebno u ovoj utakmici, mada i u prethodnima, je problem. To je dio iskustva. Neki igrači moraju to da shvate, da razumeju kako se i na koji način prave faulovi. Sve u svemu, zasluženo smo pobijedili. Ima dijelovima kojima sam zadovoljan i onima kojima sam manje zadovoljan. Važno je da smo pobijedili", počeo je Obradović.

Zvezda je na ovom meču imala 16 izgubljenih lopti i upravo je to bilo jedno od pitanja novinara na konferenciji.

"Prije svega, nije 16 nego 14 u drugom poluvremenu, što je veliki broj za ekipu koja igra Evroligu. Ne smije to da se desi. Vještina koju imaš ne smije da ti dozvoli da praviš takve greške. Ako imaš, a treba da imaš koncentraciju za meč. Ne smiješ da praviš takve greške, da li u driblingu, dodavanju... Očekivanja su velika, moraš da budeš sigurniji sa loptom na svakom meču. Svi te skautiraju,svi će da igraju agresivno na tebi. Moraš da se adaptiraš na to", odgovorio je Obradović.

"Kupio si to, ne treba da objašnjavaš"

Spomenuo je Obradović direktno i neke pojedince - Džordana Nvoru, Džareda Batlera i Devontea Grejema kada je pričao o određenim greškama koje nastaju kod agresivne odbrane.

"Možda je nekima prvi put da se sa tim susreću. I NBA igrači, Devonte, Batler, čak i Nvora. Ja ne znam. Sigurno da imaju određene probleme da se prilagode tom stilu odbrane. To je ono što treba da imaš, to si kupio. Taj nivo vještine si kupio, očekuješ da se to ne dešava, da ne objašnjavaš kako se štiti lopta i kako se dodaje. Slažem se da je teško, da treba da radimo. Za nekog je to proces, kao pravljenje faulova koje sam spomenuo."

Smeta mu posebno kada se igra "mekano" u odbrani i kada se ne prave faulovi.

"Početak je gde postavljaš ton. Radili smo neku statistiku te vrste. Počinjali smo i Žalgiris i Pariz i Valensiju praktično bez faula. Ako hoćeš da igraš agresivno... Siguran sam da to niko ne priča ni na koledžima, to se ne priča. Imaju drugačiju filozofiju gdje se ne prave faulovi. Mi to hoćemo, postoje taktički faulovi, znamo kada se prave i na kome. To sada proces učenja, prilagođavanje na evropski sistem. Prilagoditi se na svačiji individualizam, nije lako. Moramo da se prilagodim na to."

Da li je bilo ozbiljnih razgovora?

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Poslije ubedljivog poraza od Žalgirisa (99:67) Donatas Motiejunas je dao oštru izjavu "da se gubi hemija u ekipi i da trener mora da reaguje". Upitan je Saša da li je bilo ozbiljnih razgovora o svemu tome.

"Pa naravno, sve je to radni dio. Kad analiziraš meč, analiziraš ono što hoćeš da radiš , analiziraš greške. Bio je malo drugačiji ton, nije isto kao ranije. Mora da se shvati šta hoćemo. Opet kažem, objasnio sam neke stvari koje nam smetaju u organizaciji igre. Onda rješavanje i čitanje nekih situacija na terenu. Daju ti neko loše samopouzdanje i da igraš dobru odbranu koji si igrao. Čak i za neke igrače je ovo novo iskustvo, treba da se priča o tome. Izundu igra prvi put Evroligu, stalno ulazi u problem sa faulovima, da li u postavljanju bloka, iskakanjima, to je proces koji nas košta. I bonusa i rotacije. Ideš da pobijediš meč. Od pozicije do pozicije, danas sam se opredijelio za Devontea kao nekog ko treba da ti da nešto u budućnosti. Nije bio Jago, ne možeš sve da zadovoljiš. To je dio o kom treba da se priča", zaključio je Obradović.