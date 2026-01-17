logo
Sukob na meču Crvene zvezde u Zadru: Milan Tomić krenuo ka navijačima, morali da ga zadrže

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Milan Tomić je krenuo ka navijačima u hali u Zadru, ali je Milan Dozet zadržao svog kolegu iz sportskog sektora Crvene zvezde.

Milan Tomić htio da se obračuna sa navijačima Zadra Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je igra meč sa Zadrom u ABA ligi, ali nije moglo gostovanje u Hrvatskoj da prođe bez problema. Pred kraj treće četvrtine ovog meča vidjeli smo sukob delegacije crveno-bijelih sa navijačima domaćeg tima. 

Pri osjetnom vođstvu Crvene zvezde generalni menadžer Crvene zvezde Milan Tomić je na 48 sekundi do kraja treće četvrtine ustao i ušao u verbalni sukob sa dijelom navijača Zadra. Ustao je za njim i sportski direktor Milan Dozet, a vidjeli smo da je neko iz obezbjeđenja prišao i vratio ih na mjesta kraj terena. 

Zatim smo vidjeli da je isti čovjek, kada su se njih dvojica vratili na svoja mjesta popričao sa predsjednikom Crvene zvezde Željkom Drčelićem. Ipak, nije bilo prekida na ovom meču, već je samo nastavljeno da se igra poslije ovoga. Pogledajte situaciju: 

Pogledajte

00:21
Milan Tomić u sukobu sa navijačima na Zadar Zvezda
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

 Nije još uvijek jasno šta se desilo i šta je isprovociralo Tomića i natjeralo ga da ustane sa svog mjesta i uputi se ka navijačima domaćeg tima. Nije ipak ovo prvi put da Crvena zvezda ima neprijatnosti kada gostuje u Zadru. 

Tagovi

KK Crvena zvezda Milan Tomić KK Zadar ABA liga

