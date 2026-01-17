Zvezda se prošetala kroz Zadar: Bolomboj se vratio, ali brine povreda Monekea

Crvena zvezda rutinski pobijedila Zadar u gostima rezultatom 80:67.

Izvor: Promo/ABA liga/Zadar/Zvonko Kucelin

Crvena zvezda bez problema je pobijedila Zadar u gostima 80:67 i ostvarila sedmi uzastopni trijumf u ABA ligi. U utakmici u kojoj je poslije 10 meseci zaigrao centar crveno-bijelih Džoel Bolomboj povrijedio se krilni košarkaš srpskog tima Čima Moneke. Poslije nezgodnog doskoka u drugom dijelu susreta pao je na parket, pa uz pomoć saigrača napustio teren i više se nije vraćao.

Ekipa Saše Obradovića vraća se u Beograd sa nadom da je u pitanju samo trenutna bol Monekea i sa "jadranskim" skorom 10-3, u čemu je izjednačena sa Cedevita Olimpijom uz zaostatak za liderom, Budućnosti (10-2).

Na gostovanju u Dalmaciji srpski tim nije imao značajnijih problema, jer je veoma ozbiljno shvatio zadatak. Kodi Miler Mekintajer uveo ga je poenterski u meč sa 15 poena u isto toliko minuta i poslije toga nije ulazio u igru. Dejan Davidovac je doprinio sa 13 poena (2/4( za tri), Nikola Kalinić (11 poena) je snažnim zakucavanjem u posljednjoj četvrtini odbio posljednji nalet domaćih, koji nisu uspjeli da ozbiljnije zaprijete favoritu.

Dvocifreni poenterski učinak imao je i Zvezdin centar Buka Izundu, kao što bi trebalo naglasiti i pet asistencija Jaga Dos Santosa, ali i defanzivni doprinos Stefana Miljenovića, koji se ne vidi u njegovim brojevima od dva poena i tri skoka.