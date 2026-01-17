logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda se prošetala kroz Zadar: Bolomboj se vratio, ali brine povreda Monekea

Zvezda se prošetala kroz Zadar: Bolomboj se vratio, ali brine povreda Monekea

Autor Haris Krhalić
0

Crvena zvezda rutinski pobijedila Zadar u gostima rezultatom 80:67.

kk crvena zvezda kk zadar-41.jpg Izvor: Promo/ABA liga/Zadar/Zvonko Kucelin

Crvena zvezda bez problema je pobijedila Zadar u gostima 80:67 i ostvarila sedmi uzastopni trijumf u ABA ligi. U utakmici u kojoj je poslije 10 meseci zaigrao centar crveno-bijelih Džoel Bolomboj povrijedio se krilni košarkaš srpskog tima Čima Moneke. Poslije nezgodnog doskoka u drugom dijelu susreta pao je na parket, pa uz pomoć saigrača napustio teren i više se nije vraćao.

Ekipa Saše Obradovića vraća se u Beograd sa nadom da je u pitanju samo trenutna bol Monekea i sa "jadranskim" skorom 10-3, u čemu je izjednačena sa Cedevita Olimpijom uz zaostatak za liderom, Budućnosti (10-2).

Na gostovanju u Dalmaciji srpski tim nije imao značajnijih problema, jer je veoma ozbiljno shvatio zadatak. Kodi Miler Mekintajer uveo ga je poenterski u meč sa 15 poena u isto toliko minuta i poslije toga nije ulazio u igru. Dejan Davidovac je doprinio sa 13 poena (2/4( za tri), Nikola Kalinić (11 poena) je snažnim zakucavanjem u posljednjoj četvrtini odbio posljednji nalet domaćih, koji nisu uspjeli da ozbiljnije zaprijete favoritu.

Dvocifreni poenterski učinak imao je i Zvezdin centar Buka Izundu, kao što bi trebalo naglasiti i pet asistencija Jaga Dos Santosa, ali i defanzivni doprinos Stefana Miljenovića, koji se ne vidi u njegovim brojevima od dva poena i tri skoka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Zadar ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC