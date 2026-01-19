"Umor? To ne postoji": Duško Ivanović očitao bukvicu svima koji se žale i kukaju

Duško Ivanović očitao je bukvicu svima koji pričaju o teškom rasporedu, prevelikom broju mečeva i zamoru igrača.

Izvor: MN PRESS

Duško Ivanović poznat je kao trener starog kova i neko ko ogromnu pažnju posvećuje treninzima. Gdje god da je bio na klupi, igrači su pričali o njegovim strogim metodama i pripremi za svaku utakmicu. Tako bi moglo da se kaže i da italijanski mediji nisu to zapamtili, mada će poslije ove njegove izjave to da upamte. Pitali su ga za umor...

"Fizički umor ne postoji, sve to je mentalno. Ako misliš da si umoran, onda ćeš definitivno da budeš umoran", rekao je Ivanović poslije utakmice protiv Treviza u domaćem šampionatu.

Njegov Virtus je u tom meču ostvario pobjedu (88:77) i sada ih čeka dupla evroligaška nedjelja. Oba meča igraju kod kuće, prvo će dočekati Fenerbahče (21. januar u 20.30 časova), pa će u istom terminu dva dana kasnije igrati sa Crvenom zvezdom.

