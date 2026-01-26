Šest godina od tragične smrti Kobija Brajanta

Na današnji dan, 26. januara, prije šest godina je poginuo Kobi Brajant koji je ušao u helikopter sa svojom ćerkom Điđi...

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Kobi Brajant (41) je na današnji dan preminuo, tog 26. januara 2020. godine je poginuo u helikopterskoj nesreći. Zajedno sa ćerkom Điđi (13) i još sedmoro ljudi ušao je u taj prokleti helikopter iz kog nažalost nikada više niko od njih nije izašao...

Oni su krenuli na košarkašku utakmicu koju je trebalo da igra Điđi u "Mamba akademiji" i odlučili su da idu helikopterom kako bi izbjegli gužvu i stigli tamo što prije. Zbog loših vremenskih uslova i guste magle vazdušni saobraćaj je u tim momentima bio zabranjen. Ali, pilot Ara Zobajan je podigao taj helikopter u vazduh i oko 9.45 po lokalnom vremenu su udarili u stijenu u blizini Kalabasasa i svi su poginuli na licu mjesta.

Tragedija o kojoj se priča i piše i dan-danas. Serija loših odluka, žurbe i jurnjave na jednu utakmicu odnijela je devet života u Los Anđelesu...

Šta su ustanovili u istrazi?

Izvor: Profimedia

Po hitnom postupku pokrenuta je istraga o tragediji. Međutim, problem je bio što helikopter nije imao crnu kutiju i nisu mogli da dođu do tačnih podataka oko toga šta se dešavalo unutar helikoptera. Poslije više od godinu dana istrage je 9. februara 2021. godine saopšteno da je za tragediju kriv pilot Ara Zobajan i navedeno je da je "izgubio orijentaciju kada je vozio kroz gustu maglu i oblake".

Sva krivica svaljena je na njega, pošto navodno postoje podaci da mu je prije uzlijetanja saopšteno da su vremenski uslovi loši i da ne bi trebalo da podiže helikopter. Kada se dogodila tragedija policajci koji su se našli na licu mjesta slali su fotografije i snimke odatle i zbog toga je Kobijeva udovica Vanesa Brajant podnijela tužbu i dobila je odštetu od 28,8 miliona dolara.

Ko je bio Kobi Brajant?

Izvor: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Kobi je rođen 23. avgusta 1978. godine u Filadelfiji, dio djetinjstva proveo je u Italiji i u NBA ligu otišao je direktno iz srednje škole što najbolje govori o kakvom talentu se radilo. Odabrao ga je Šarlot kao 13. pika na draftu i odmah ga trejdovao u Lejkerse. I to u zamjenu za Vladu Divca koji je prvo odbijao da ode, da je Srbin ostao pri toj odluci ko zna kako bi se sve odigralo.

U Lejkersima je proveo cijelu karijeru od 1996. do 2016. godine. Osvojio je pet titula, tri od 2000. do 2002. godine, pa onda dvije uzastopne 2009. i 2010. godine. Zanimljivo je i da je za sve to vreme dobio samo jednu MVP nagradu (2008. godine). Čak 18 puta je bio dio Ol-stara i važi za jednog od najboljih igrača u istoriji košarke.

Nosio je dresove sa brojem 8 i 24 i oba su povučena iz upotrebe u Lejkersima. Sa reprezentacijom Amerike uzeo dva zlata na Olimpijskim igrama 2008. i 2012. godine.

"Rekao mi je samo - momak, dobra utakmica"

Iman Shumpert with what might be the greatest Kobe Bryant story ever told ♾️pic.twitter.com/sxAacZyLuE — @TheGOATSofBall (@TheGOATSofball)October 19, 2025

Poslije njegove smrti mnogi igrači su prepričavali razne anegdote i sve što su doživjeli sa Kobijem. Jedna od onih koja se ističe je ispričana od strane Imana Šamperta koji je prepričao kako je izgledala jedna njihova utakmica dok je on igrao za Nikse.

"Čuvao sam Kobija u 'Medison Skver Gardenu', ne sjećam se koliko je poena dao do tog momenta, ali znam da sam ja imao nekoliko ukradenih lopti i igrao sam dobro. U glavi sam samo razmišljao da ću čim se završi utakmica da odem do svog brata i da mu kažem kako sam ukrao loptu Kobiju, kako mu nisam dozvolio da šutne, kako sam prošao pored njega i zakucao. Sve to mi je u glavi, pun sam sebe, srećan", počeo je Šampert.

A, onda se dogodio momenat koji nikada nije zaboravio...

"Počinje posljednja četvrtina, Kobi mi prilazi i kaže 'momak, imao si dobar meč'. Ja ga gledam i pokazujem mu na semafor, ima još 12 minuta da se igra, o čemu bre priča? Cijelu utakmicu je ćutao, nije riječ progovorio dok sam mu ja sve vrijeme nešto pričao. Još sam mu ukrao neke lopte, pucam od samopouzdanja. Do tad mi nije rekao ni riječ, krenuo je, namjerno je gađao loptu o tablu kako bi mu se vratila, pa dodao Gasolu za poene. Pitao sam ga tad 'brate, na čemu si?'. Krenuo je da šutira, pogađa sve, sa jedne noge, o tablu, ma sve. Pitao sam se šta se dešava, onda je pogodio neki težak šut u stilu Stefa Karija, a Stef tad nije takve šuteve davao. Kad je to pogodio, tražili smo tajm-aut, trener Majk D'Entoni me pogledao, ja sam pogledao u njega i slegao ramenima. Čovječe, uradio sam sve", prepričao je Šampert.

