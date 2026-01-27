NBA pod pritiskom zbog Jokića i Lebrona: Pravilo koje pravi nepravdu je sve veći problem za ligu

Najstariji NBA igrač Lebron Džejms i najbolji NBA igrač Nikola Jokić spremni su da svojim primjerima promijene pravila NBA lige.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prije nekoliko godina NBA liga je bila uvjerena da velike zvijezde propuštaju mečeve kako njihova statistika ne bi bila manja zbog umora, teškog protivnika ili neke treće opcije. Zbog toga je liga uvela pravilo o minimalnom broju utakmica za učešće u MVP trku, a Nikola Jokić doživjeće pravu nepravdu, ako zbog ovog pravila ne osvoji četvrto priznanje.

NBA lige je u sezoni 2023/24 počela sa pravilom od 65 utakmica - igrači moraju da dostignu taj prag kako bi uopšte maštali da budu dio konkurencije za MVP titulu. Međutim, tekuća sezona pokazala je da je ovo pravilo izdržljivosti disfunkcionalno. Gotovo niko, osim aktuelnog MVP Šeja Gildžes-Aleksandera, nije u trci za ovu nagradu. Brojne povrede u ovoj sezoni donijele su više nepravdi, nego zadovoljstva i uzbudljivih statistika iz meča u meč, nedjelje u nedjelju...

Nikola Jokić je prvi primjer. Iako mu prošlogodišnja titula nije pripala, ove sezone bilježi nestvarnu statistiku - 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija, a sve su šanse da sa ovim brojkama ne postane najkorisniji igrač najjače lige na svijetu. I ne samo on. Problem ima i Janis Adetokunpo je dosad propustio 12 mečeva, a u ovoj konkurenciji su i drugi važni NBA igrači.

U istom problemu je i lider San Antonija - Viktor Vembanjama koji je kao i Nikola Jokić propustio 14 NBA mečeva. Francuz bilježi 24,2 poena, 11 skokova i skoro tri asistencija po meču. Jedini od svih igrača koji nema baš nikakvu šansu je iskusni Lebron Džejms koji je već propustio 18 mečeva, a maksimum je 17.

Šta ovo znači za NBA ligu?

NBA liga je utvrdila pravilo od minimum 17 utakmica za MVP trku, što je 20 posto od ukupno 82 utakmice. Čini se velikodušnim ovaj potez, ali nije tako. Za primjer bismo mogli da uzmemo samo Nikolu Jokića i Janisa Adetokunpa koji su zajedno osvojili pet od posljednjih sedam dodijeljenih priznanja. Njih dvojica važili su sa sinonim izdržljivosti u najjačoj ligi na svijetu, ali čini se da su i oni poklekli prd ogromnom mašinerijom koja upravlja košarkaškim životima.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Možda bi povrede igrača, koji će zasigurno postati legende tik po završetku karijera, natjerati NBA ligu da još jednom razmisli - da li je pravilo o broju mečeva dobra ili loša strana ovog takmičenja? Ova liga je već dokazala da statistika koja se računa za MVP nagradu zapravo ne zavisi samo od brojeva, jer da je bilo tako Nikola Jokić bi i četvrti put dobio laskavo priznanje u sezoni da nama.

Argumentima se može pridružiti i Lebron Džejms koji je najstariji i najiskusniji u najjačoj ligi na svijetu. Iako nema šanse za MVP nagradu, dovoljno je reći da košarkaš u 42. godini bilježi izuzetnu statistiku (22,5 poena, 5,7 skokova, 6,7 asistencija) i da bi bila prava šteta da se bar ne pojavi na listi najefikasnijih igrača u aktuelnoj sezoni.

Kad su u pitanju ostali igrači, Entoni Edvards je propustio devet utakmice, Kavai Lenadrd čak 13, a Stef Kari 10. Čini se da veliki broj lidera i Ol-star igrača u svojim timovima nema pravo na povredu, ne samo zbog tima, već i zbog individualnih rezultata.

Broj utakmica u NBA ligi nije promijenjen 60 godina, ali čini se da ritam od 82 utakmice sve više šteti igračima. Možda NBA liga važi za takmičenje u kojoj je nivo atleticizma na najvišem nivou, ali intenzitet takmičenja definitivno sputava igrače i donosi povrede. Nešto slično dešava se i u Evroligi koja ima ogroman broj povreda u tekućoj sezoni, mnogo veći nego lani.