"Dogovorili smo se sa Jokićema, mijenjamo ime kluba": Sve je išlo ka ovome od prvog dana, stiglo i saopštenje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

KK Džoker iz Sombora više se ne zove tako.

KK Džoker mijenja ime Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia / MN Press

Košarkaški klub "Joker" obavijestio je danas sportsku javnost da ulazi u proces promjene imena kluba, te će u narednom periodu nastupati pod novim nazivom - KK Sombor Basketball City – SBC.

“U skladu sa dogovorom sa porodicom Jokić, klub već od početka sezone 2025/2026 prerasta u klub koji nosi naziv grada, čime se realizuje ideja koja je od samog osnivanja postavljena kao strateški cilj - da klub postane snažan sportski simbol grada Sombora i ponos lokalne zajednice”, naveli su u saopštenju za javnost iz somborskog kluba.

Početkom prošle godine, nakon što je KK Džoker zvanično odustao od učešća u ABA 2 ligi, postalo je definitivno i to da je porodica Nikole Jokića izašla iz kluba.

Porodica Jokić je izašla iz kluba. Bili su glavni finansijeri kluba i ljudi zaduženi da u 'Džokeru' sve bude na najvišem mogućem nivou. Sportski direktor je ostao iznenađen, morao je da reaguje nekako", rekao je tada trener Vladimir Lučić za "Mozzartsport".

Objasnio je i šta se potom dogodilo. "Imali smo sastanak sa porodicom Jokić, tačnije sa Strahinjom koji nam je predočio da će on u klubu da bude do 19. januara i da poslije toga napušta klub, da neće učestvovati u finansiranju i da su treneri i igrači slobodni."

Jokićev klub godinama je bio poznat po odličnoj organizaciji i po veoma dobrim uslovima za rad.

"Velika je šteta za srpsku košarku što je porodica Jokić izašla iz 'Džokera' Trebalo je to da bude naš veliki košarkaški centar, uz Spartak. Jedna od najzdravijih priča u Srbiji. Realno je bilo da možemo da napravimo vrhunske rezultate na ovim frontovima sa tim fondom. Ostaje žal, desilo se ono što niko nije mogao da predvidi i da očekuje. Oni koji su ostali u klubu imaju pred sobom jako težak zadatak da se organizuju, da dođu do novih finansija i da se snađu. Velika je šteta što se centar poput Sombora, neću reći gasi, ali je na dobrom putu", rekao je tada Lučić.

