NBA "zatresao" prvi ozbiljan trejd: Šreder opet mijenja klub, čekaju se Jović i Bogdanović

Klivlend, Čikago i Sakramento razmijenili igrače tokom prethodne noći i tako pokrenuli trejdove o kojima ćemo slušati do 5. februara.

Izvor: Hannah Ruhoff / Zuma Press / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi od srpskih igrača na terenu bio je samo Nikola Jović, koji je ubacio samo dva poena u porazu svog Majamija od Čikaga (118:125), a kao i brojni drugi igrači i on će "sitno odbrojavati" do 5. februara. To je datum do kog igrači u NBA ligi mogu da budu trejdovani, čekamo da vidimo šta će se dogoditi sa njim i Bogdanom Bogdanovićem, a prvi koji su povukli poteze su Čikago, Klivlend i Sakramento.

Klivlend je proslijedio Deandrea Hantera u Sakramento za Denisa Šredera i Kiona Elisa, a da bi kompletirali čitav transfer neophodan im je bio i Čikago. U dogovoru tri tima, Bulsi su dobili Darija Šarića i dva buduća pika druge runde.

BREAKING: The Cleveland Cavaliers are trading De'Andre Hunter to the Sacramento Kings for Dennis Schroder and Keon Ellis, sources tell ESPN. The three-team deal includes the Chicago Bulls acquiring Kings forward Dario Saric and two future second-round picks.pic.twitter.com/Hoc6bP0hhj — Shams Charania (@ShamsCharania)February 1, 2026



Razlog zbog kog je Klivlend trejdovao Hantera je kako bi sačuvao oko 50 miliona dolara i bio ispod projektovanog "seleri kepa", ali se isto tako odrekao igrača koji je prosečno ove sezone bilježio 14 poena i 4,2 skokovaa po meču. Dobili su umjesto njega "šampiona trejdovanja" Denisa Šredera koji će pomoći na plejmejkerskoj poziciji sa 12,8 poena i 5,8 skokova ove sezone.

Njemačkom reprezentativcu ovo je čak osmi trejd u karijeri, a samo je Trevor Ariza češće od njega bio uključen u "dilove" NBA klubova, odnosno 11 puta je razmijenjen između timova.

Što se tiče Šarića, njemu ugovor od 5,4 miliona dolara ističe na kraju sezone, a Bulsi će osloboditi mjesto otpuštanjem Dževona Kartera. Ostaje da se vidi da li će Šarić i naredne godine igrati u NBA ligi, dok je realnije da se vrati u Evropu kako se to pričalo i ovog ljeta.

Podsjetimo, Bogdanović će gotovo sigurno biti trejdovan do kraja prelaznog roka, dok je kod Nikole Jovića problem ugovor koji je potpisao prošlog ljeta i zato možda klubovi odustanu zbog njega jer bi koštao previše.

NBA rezultati 1. februar: