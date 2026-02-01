logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NBA "zatresao" prvi ozbiljan trejd: Šreder opet mijenja klub, čekaju se Jović i Bogdanović

NBA "zatresao" prvi ozbiljan trejd: Šreder opet mijenja klub, čekaju se Jović i Bogdanović

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Klivlend, Čikago i Sakramento razmijenili igrače tokom prethodne noći i tako pokrenuli trejdove o kojima ćemo slušati do 5. februara.

Denis Šreder ponovo trejdovan Izvor: Hannah Ruhoff / Zuma Press / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi od srpskih igrača na terenu bio je samo Nikola Jović, koji je ubacio samo dva poena u porazu svog Majamija od Čikaga (118:125), a kao i brojni drugi igrači i on će "sitno odbrojavati" do 5. februara. To je datum do kog igrači u NBA ligi mogu da budu trejdovani, čekamo da vidimo šta će se dogoditi sa njim i Bogdanom Bogdanovićem, a prvi koji su povukli poteze su Čikago, Klivlend i Sakramento.

Klivlend je proslijedio Deandrea Hantera u Sakramento za Denisa Šredera i Kiona Elisa, a da bi kompletirali čitav transfer neophodan im je bio i Čikago. U dogovoru tri tima, Bulsi su dobili Darija Šarića i dva buduća pika druge runde.


Razlog zbog kog je Klivlend trejdovao Hantera je kako bi sačuvao oko 50 miliona dolara i bio ispod projektovanog "seleri kepa", ali se isto tako odrekao igrača koji je prosečno ove sezone bilježio 14 poena i 4,2 skokovaa po meču. Dobili su umjesto njega "šampiona trejdovanja" Denisa Šredera koji će pomoći na plejmejkerskoj poziciji sa 12,8 poena i 5,8 skokova ove sezone.

Njemačkom reprezentativcu ovo je čak osmi trejd u karijeri, a samo je Trevor Ariza češće od njega bio uključen u "dilove" NBA klubova, odnosno 11 puta je razmijenjen između timova.

Što se tiče Šarića, njemu ugovor od 5,4 miliona dolara ističe na kraju sezone, a Bulsi će osloboditi mjesto otpuštanjem Dževona Kartera. Ostaje da se vidi da li će Šarić i naredne godine igrati u NBA ligi, dok je realnije da se vrati u Evropu kako se to pričalo i ovog ljeta.

Podsjetimo, Bogdanović će gotovo sigurno biti trejdovan do kraja prelaznog roka, dok je kod Nikole Jovića problem ugovor koji je potpisao prošlog ljeta i zato možda klubovi odustanu zbog njega jer bi koštao previše.

NBA rezultati 1. februar:

  • Indijana - Atlanta 129:124
  • Filadelfija - Nju Orleans 124:114
  • Memfis - Minesota 114:131
  • Majami - Čikago 118:125
  • Hjuston - Dalas 111:107

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Denis Šreder trejd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC