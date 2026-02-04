logo
Vanja Marinković trejdovan u Kliperse: Bogdanov tim dao najveću legendu da bi dobio kapitena Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Ako ste mislili da ste vidjeli sve što se može od Los Anđeles Klipersa, prevarili ste se. Sada su trejdovali najveću legendu kluba Krisa Pola i to za - Vanju Marinkovića.

Vanja Marinković trejdovan u LA Kliperse Izvor: MN Press/Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Nevjerovatno je šta rade Los Anđeles Klipersi. Užasno su počeli sezonu, onda su krenuli da pobjeđuju i sada su odmah riješili da raspuste tim. Prvo su trejdovali Džejmsa Hardena u Klivlend, a sada su Krisa Pola poslali u Toronto Reptorse u zamjenu za - Vanju Marinkovića!

Da, dobro ste pročitali. Kapiten Partizana izabran je na draftu 2019. godine od strane Sakramenta kao posljednji pik, a od tada su njegova prava trejdovana u Kliperse čak dva puta. Prvo u trejdu četiri tima 2022. godine. Zatim ga je trejdovao tim Klipersa u Memfis, da bi 2024. prava na njega bila trejdovana u Bruklin. Sada je opet u Los Anđelesu, makar na neki način.  

Šta se sada desilo?

Kris Pol je objavio da će mu ovo biti posljednja sezona u karijeri i vratio se u Kliperse gdje je bio dio najuspješnije ere u istoriji kluba. Zajedno sa Deandreom Džordanom i Blejkom Grifinom bio je dio "Lob sitija", ali ga je trener sklonio na početku sezone jer se njegov mentalitet nije poklapao sa ostalima u timu. 

Sada je trejdovan u Toronto Reptorse, dok su Klipersi dobili prava na Vanju Marinkovića. Tu se kao posrednik uglavio i tim Netsa koji je dobio Očaija Agbadžija, kao i pika druge runde Toronta iz 2032. godine, a uz to su dobili 3.500.000 dolara. Partizan naravno ne treba da brine, ovo ne znači da će zajedno zaigrati Bogdan i Vanja. Doduše, to se vrlo vjerovatno neće desiti ni u Partizanu...

Tagovi

LA Klipers NBA liga Vanja Marinković

