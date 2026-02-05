Reakcija Nikole Jokića, kad su mu saopštili da je ispisao istoriju NBA lige (VIDEO)

Kako bi trebalo da reaguje košarkaš kome saopštavaju da je ispisao istoriju NBA lige i da je drugi na vječnoj listi tripl-dablova? Pogledajte Nikolu Jokića i vidjećete da je drugačiji od svih igrača na svijetu.

Srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je istoriju NBA lige prethodne noći pošto je u porazu svog Denvera od Njujorka (134:127) došao do 181. tripl-dabla u karijeri. To znači da se Jokić na vječnoj listi izjednačio sa legendarnim Oskarom Robertsonom, to jest sada zna da je ispred njega tek jedan igrač - Rasel Vestbruk koji ima 207 tripl-dablova.

Međutim, kao i za većinu ovakvih stvari, Jokić uopšte ne mari za to. Američki novinari čak se nisu sjetili ni da ga pitaju, prosto jer znaju kako će reagovati, dok nije ništa promijenilo ni što je prvo na srpskom dobio čestitke.

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Kada mu je novinar čestitao na rekordu želeći da sazna kakav je osjećaj izjednačiti se sa čuvenim Oskara Robertsona i ispisati novo poglavlje istorije NBA lige, Jokić je rekao samo sedam reči uz jedva vidljiv osmijeh na njegovom licu: "Aham, pa super. Ne razmišljam o tome".

To je još samo jedan u nizu dokaza koliko je Jokić skroman i koliko ne voli da se priča o njemu, pa čak ni u ovako važnim trenucima za NBA ligu, pošto je za 80 godina košarke tek jedan čovjek bio uspješniji od njega u tripl-dablovima.

Šta je još rekao Jokić?

"Nismo mogli da pogodimo naše šuteve, igrali su dobru odbranu, imali smo priliku i nismo odgovorili na njihovu seriju. Imali smo šanse, ali nismo uspjeli...", rekao je Jokić čija je ekipa izgubila nakon dva produžetka, dok je i sam promašio šut za pobjedu za koji mu se činilo da ulazi. "Nisam mogao da pogodim ništa (1/13 za tri poena prim. aut.), posebno kako je meč odmicao, dešava se, idem da vježbam nazad u sali".

Istakao je da mu je nedostajalo da igra sa svojim saigračima - i da osjeti adrenalin od same utakmice - dok je dodao i da navijači ne treba da brinu što je u jednom trenutku djelovalo da je povrijeđen.

"To je bio članak, nije to koljeno koje je bilo povrijeđeno, ništa što mi je smetalo da igram kasnije. Izvrnuo sam malo zglob, nadam se da nije ništa strašno, kad to splasne vidjećemo. Osjećam se dobro, nisam mnogo izgubio, samo nisam igrao puno, brzo sam se vratio i imam tu mišićnu memoriju", rekao je Jokić.

Kako je Jokić igrao?

Nikola Jokić je u porazu svog Denvera od Njujorka - i to poslije dva produžetka 134:127 - ubacio 30 poena, imao 14 skokova i 10 asistencija. Šut ga nije služio i šutirao je tek 10/27, odnosno 1/13 za tri poena. Ovo je inače treći uzastopni poraz za Nagetse u četvrtom meču od Jokićevog povratka, dok se prethodne noći povrijedio i Pejton Votson.

NBA rezultati 5. februar:

Njujork - Denver 134:127*

Toronto - Minesota 126:128

Hjuston - Boston 93:114

Milvoki - Nju Orleans 141:137

San Antonio - Oklahoma 116:106

Sakramento - Memfis 125:129

L.A. Klipers - Klivlend 91:124

