Istorijski tripl-dabl Nikole Jokića (VIDEO)

Nikola Jokić se popeo na drugo mjesto vječne liste po broju tripl-dablova.
Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je vrlo bizaran meč prethodne noći. Uspio je nekako da istovremeno bude odličan, jer je imao tripl-dabl, loš zbog toga jer ga šut nije služio, dok je takođe to bila i istorijska noć za njega pošto je uspio da izjednači najteži rekord NBA lige.
Krenimo redom, Nikola Jokić je u porazu svog Denvera od Njujorka - i to poslije dva produžetka 134:127 - ubacio 30 poena, imao 14 skokova i 10 asistencija. Šut ga nije služio i šutirao je tek 10/27, odnosno 1/13 za tri poena.
I s takvim šutem, uspio je Denveru da produži nadu i da izbori dva produžetka u Njujorku, ali je njegova ekipa ipak izgubila i treću uzastopnu utakmicu, odnosno Niksi su upisali osmi vezani trijumf. Noć će se pamtiti i po tome što je Jokić izjednačio rekord Oskara Robertsona i zabilježio je svoj 181. tripl-dabl u karijeri, što znači da je ispred njega sada samo jedan igrač - Rasel Vestrbuk koji ih ima 207.
Ako bi nastavio da igra u istom ritmu, djeluje da bi Jokić mogao da ga sustigne naredne sezone i da tako obori rekord za koji se činilo da je nedodirljiv, sve dok Somborac nije počeo da dominira u dresu Denvera.
Prethodne noći ni to nije pomoglo Nagetsima koje je sa 39 poena predvodio Marej, Tim Hardavej Džunior je imao 19, Džulijan Strouter 11, a Brus Braun i Pejton Votson - koji se povrijedio - imali su po 10 poena. S druge strane Nikse je sa 42 poena predvodio Džejlen Branson, a još je imao osam skokova i devet asistencija.
NBA rezultati 5. februar:
- Njujork - Denver 134:127*
- Toronto - Minesota 126:128
- Hjuston - Boston 93:114
- Milvoki - Nju Orleans 141:137
- San Antonio - Oklahoma 116:106
- Sakramento - Memfis 125:129
- L.A. Klipers - Klivlend 91:124
