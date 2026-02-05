logo
Istorijski tripl-dabl Nikole Jokića (VIDEO)

Istorijski tripl-dabl Nikole Jokića (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić se popeo na drugo mjesto vječne liste po broju tripl-dablova.

nikola jokic tripl dabl rekorder u nba Izvor: Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je vrlo bizaran meč prethodne noći. Uspio je nekako da istovremeno bude odličan, jer je imao tripl-dabl, loš zbog toga jer ga šut nije služio, dok je takođe to bila i istorijska noć za njega pošto je uspio da izjednači najteži rekord NBA lige.

Krenimo redom, Nikola Jokić je u porazu svog Denvera od Njujorka - i to poslije dva produžetka 134:127 - ubacio 30 poena, imao 14 skokova i 10 asistencija. Šut ga nije služio i šutirao je tek 10/27, odnosno 1/13 za tri poena.

Nikola Jokić zabeležio istorijski tripl-dabl.
Izvor: YouTube/@DenverNuggets

I s takvim šutem, uspio je Denveru da produži nadu i da izbori dva produžetka u Njujorku, ali je njegova ekipa ipak izgubila i treću uzastopnu utakmicu, odnosno Niksi su upisali osmi vezani trijumf. Noć će se pamtiti i po tome što je Jokić izjednačio rekord Oskara Robertsona i zabilježio je svoj 181. tripl-dabl u karijeri, što znači da je ispred njega sada samo jedan igrač - Rasel Vestrbuk koji ih ima 207.


Ako bi nastavio da igra u istom ritmu, djeluje da bi Jokić mogao da ga sustigne naredne sezone i da tako obori rekord za koji se činilo da je nedodirljiv, sve dok Somborac nije počeo da dominira u dresu Denvera.

Prethodne noći ni to nije pomoglo Nagetsima koje je sa 39 poena predvodio Marej, Tim Hardavej Džunior je imao 19, Džulijan Strouter 11, a Brus Braun i Pejton Votson - koji se povrijedio - imali su po 10 poena. S druge strane Nikse je sa 42 poena predvodio Džejlen Branson, a još je imao osam skokova i devet asistencija.

NBA rezultati 5. februar:

  • Njujork - Denver 134:127*
  • Toronto - Minesota 126:128
  • Hjuston - Boston 93:114
  • Milvoki - Nju Orleans 141:137
  • San Antonio - Oklahoma 116:106
  • Sakramento - Memfis 125:129
  • L.A. Klipers - Klivlend 91:124

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

