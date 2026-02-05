Real Madrid ostaje ispod Zvezde: Crveno-bijeli dobili veliku vijest iz Dubaija!

Dubai pobijedio Real Madrid i zadržao ga na skoru od 16 pobjeda. Zvezda će imati priliku da mu odmakne u petak.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Dubai je ostvario pobjedu sezone, protiv Real Madrida kod kuće (93:85). Uz MVP partiju Džanana Muse (20 poena), i uz veliki doprinos srpskog tandema Aleksa Avramović (10 poena, 7 as) - Filip Petrušev (16 p, 6 sk), debitant u Evroligi srušio je "kraljevski klub" u svojoj Koka-Kola areni. Baš na tom mjestu je ranije ove nedjelje pao i Olimpijakos.

U ovom trenutku, Real Madrid je poslije 27 odigranih utakmica na skoru 16-11 i za dvije pozicije je lošije plasiran od Crvene zvezde (16-10), koja će u petak protiv Makabija u Beogradskoj areni imati šansu da mu odmakne.

