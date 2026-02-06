"To je uzrok poraza, moramo pametnije": Saša Obradović zna zašto je Zvezda izgubila u Areni

Saša Obradović dao je prvu izjavu poslije poraza Crvene zvezde od Makabija u Areni. Zna šta je uzrok poraza.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda nije uspjela da nastavi pobednički niz u Evroligi, izgubila je od Makabija u punoj Areni (83:82). Imali su Džordan Nvora i Nikola Kalinić šuteve za pobjedu uz zvuk sirene, lopta nije završila u košu. Poslije meča je prvu izjavu dao Saša Obradović i pričao je o razlozima poraza.

"Okej, izgubili smo. Izgubili smo organizaciju u igri u posljednjoj četvrtini. Imamo karakter i borbeni duh, nemamo žalbe na to. Ali, moramo da budemo pametniji u određenim situacijama, to je uzrok", rekao je Obradović.

Crvena zvezda je poslije ovog poraza pala na tabeli Evrolige i nalazi se na sedmom mjestu sa skorom 16-11 koliko imaju Real Madrid i Panatinaikos.