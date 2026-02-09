Bivši košarkaš Partizana Dante Egzum ponovo je na meti kluba u kojem je tokom jedne sezone postao veoma voljen.

Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Nedavno se pojavila vijest da je Dante Egzum otpušten iz Dalasa i da je postao slobodan igrač. Nema sumnje da su srca Grobara odmah zaigrala, a sada je osvanula i informacija da klub iz Humske želi da vrati ljubimca navijača Partizana.

Partizan i Dante Egzum već duže vremena se spominju u istoj rečenici, ali se sve svodilo samo na želje navijača, makar dosad, kako saznaje "Telesport". Australijanac je nedavno dobio otkaz u NBA ligi, a s obzirom na to da je slobodan igrač evropski klubovi mogli bi da se aktiviraju u dovođenje bivšeg igrača. Male su šanse da bilo koji NBA tim računa na Egzuma koji je zbog povrede propustio čitavu sezonu.

Vidi opis Partizan vraća Dantea Egzuma nakon otkaza u NBA ligi? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dante Egzum je povrijedio koljeno krajem minule sezone, potom je morao i na operaciju, pa tako nije mogao da doprinese Dalasu. Zbog toga je miljenik Grobara trejdovan u Vašington, a dolazak Australijanca u klubu su riješili pokratkom postupku - odmah su stavili do znanja da im nije potreban, te je Dante sada slobodan igrač. S obzirom na to da je i dalje u periodu oporavka, Australijanac neće žuriti da pronađe novi klub, ali kako ovaj medij prenosi: "Partizan ponovo gleda ka Egzumu kao ključnom pleju za budućnost kluba", navodi se.

U prethodnoj sezoni Dante Egzum je bilježio 8,7 poena, 1,7 skokova i 2,8 podijeljenih lopti za skoro 19 minuta na parketu, ali je odigrao svega 20 utakmica. U periodu boravka u Partizanu ubacivao je 13,3 poena, 2,4 uhvaćenih lopti i 2,8 asistencija. Dobrim partijama preporučio se najjačoj ligi na svijetu i vratio se u NBA. Ipak, Grobari ga se i dalje vrlo dobro sjećaju i svim silama voljeli bi da ga ponovo vide u dresu Partizana.

Dante je u Evroligu prvi put stigao baš zbog povrede, tada je blistao u dresu Barselone, a onda i u dresu Partizana, pa je ponovo dobio ulaznicu za NBA. Prvi klub u kojem je igrao bila je Juta (2014-2019), potom je nosio dres Klivlenda, a od odlaska iz Humske, zaigrao je za Dalasa. Inače je stalni reprezentativac Australije sa kojom se suprotstavio Srbiji na Olimpijskim igrama 2024. u četvrtfinalu ovog turnira.

Bonus video:

Pogledajte 00:49 Dante Egzum Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)