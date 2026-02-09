logo
Čitaoci reporteri

Partizan vraća Dantea Egzuma nakon otkaza u NBA ligi?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Partizana Dante Egzum ponovo je na meti kluba u kojem je tokom jedne sezone postao veoma voljen.

partizan vraca dantea egzuma Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Nedavno se pojavila vijest da je Dante Egzum otpušten iz Dalasa i da je postao slobodan igrač. Nema sumnje da su srca Grobara odmah zaigrala, a sada je osvanula i informacija da klub iz Humske želi da vrati ljubimca navijača Partizana.

Partizan i Dante Egzum već duže vremena se spominju u istoj rečenici, ali se sve svodilo samo na želje navijača, makar dosad, kako saznaje "Telesport". Australijanac je nedavno dobio otkaz u NBA ligi, a s obzirom na to da je slobodan igrač evropski klubovi mogli bi da se aktiviraju u dovođenje bivšeg igrača. Male su šanse da bilo koji NBA tim računa na Egzuma koji je zbog povrede propustio čitavu sezonu.

Dante Egzum je povrijedio koljeno krajem minule sezone, potom je morao i na operaciju, pa tako nije mogao da doprinese Dalasu. Zbog toga je miljenik Grobara trejdovan u Vašington, a dolazak Australijanca u klubu su riješili pokratkom postupku - odmah su stavili do znanja da im nije potreban, te je Dante sada slobodan igrač. S obzirom na to da je i dalje u periodu oporavka, Australijanac neće žuriti da pronađe novi klub, ali kako ovaj medij prenosi: "Partizan ponovo gleda ka Egzumu kao ključnom pleju za budućnost kluba", navodi se.

U prethodnoj sezoni Dante Egzum je bilježio 8,7 poena, 1,7 skokova i 2,8 podijeljenih lopti za skoro 19 minuta na parketu, ali je odigrao svega 20 utakmica. U periodu boravka u Partizanu ubacivao je 13,3 poena, 2,4 uhvaćenih lopti i 2,8 asistencija. Dobrim partijama preporučio se najjačoj ligi na svijetu i vratio se u NBA. Ipak, Grobari ga se i dalje vrlo dobro sjećaju i svim silama voljeli bi da ga ponovo vide u dresu Partizana.

Dante je u Evroligu prvi put stigao baš zbog povrede, tada je blistao u dresu Barselone, a onda i u dresu Partizana, pa je ponovo dobio ulaznicu za NBA. Prvi klub u kojem je igrao bila je Juta (2014-2019), potom je nosio dres Klivlenda, a od odlaska iz Humske, zaigrao je za Dalasa. Inače je stalni reprezentativac Australije sa kojom se suprotstavio Srbiji na Olimpijskim igrama 2024. u četvrtfinalu ovog turnira.

Dante Egzum
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

