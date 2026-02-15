Bez Ahilove tetive do titule na Ol-staru: Lilard izveo čudo, najbolji je trojkaš u NBA

Nevjerovatan nastup povrijeđenog Demijena Lilarda koji je osvojio takmičenje u brzom šutiranju trojki.

Na ovogodišnjem Ol-staru u Los Anđelesu vidjeli smo jako loše takmičenje u zakucavanjima, možda i najslabije u istoriji, dok je ponovo atraktivnije bilo takmičenje u brzom šutiranju trojki.

Između ostalog, razlog je i što se poznatiji i atraktivniji igrači iz NBA lige prijavljuju za njega, a pobjedu je odnio Demijen Lilard. Njemu je to treća pobjeda na ovom takmičenju, a ono što je zanimljivo je da Lilard gotovo godinu dana nije igrao košarku - i još je pitanje kada će na teren.

Lilard je doživio tešku povredu Ahilove tetive prošlog aprila i poslije toga ga je Milvoki otpustio, a sada kao igrač Portlanda čeka na povratak na teren. Imaće šta i da pokaže ako nastavi ovako da šutira.

Sjajni trojkaš je inače u finalnoj seriji bio bolji od Devin Bukera (Finiks) i "rukija" Kona Knupela (Šarlot), iako mu nedostaje ona takmičarska forma s utakmica. Bez obzira na to, jedva da je promašivao i njegov nastup zaista je bio nevjerovatan, pa ga vrijedi pogledati:

"Ne bih rekao da predstavljam sve bez Ahilove tetive ili tako nešto. Mislim da predstavljam snagu. Mi smo sportisti, pa kad doživimo povredu ljudi se ponašaju kao da je smak svijeta, jer su navikli da nas uzdižu i da se sve vrti oko nas, ali ljudi prolaze kroz mnogo gore stvari. Za mene je to više bilo pitanje predstavljanje snage. Nisam izabrao da budem slab povodom toga...", naglasio je trostruki šampion takmičenja u brzom šutiranju trojki.

Vidjećemo da li će Lilard pokušati da obori ovaj rekord, pošto se sada izjednačio sa Krejgom Hodžsom i Lerijem Birdom koji su takođe po tri puta osvajali takmičenje.

