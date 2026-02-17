logo
Džamal Marej bjesnio na Ol-staru: "Kakvo je to pitanje, neću to da slušam"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Džamal Marej nije baš bio zadovoljan kako mu je postavljeno jedno pitanje dok je bio na svom prvom Ol-star meču u karijeri.

Džamal Marej ljut na novinarku na Ol-staru Izvor: X/TheHoopCentral/printscreen

Džamal Marej je čekao i dočekao, prvi put u karijeri je postao Ol-star igrač. Odigrao je prvi Ol-star meč, a jedno novinarsko pitanje u Los Anđelesu ga je šokiralo. 

"Da si atletski moćniji...", počela je novinarka, a kanadski plej nije htio ni da čuje ostatak pitanja. Bio je u potpunom šoku kada je čuo tu opasku. 

"Molim? Ha-ha! Kakvo je to pitanje? Neću ni da čujem to! Ludilo, nije ni završila pitanje. Samo je rekla to i stavila mi kameru u lice", rekao je šokirani saigrač Nikole Jokića iz Denvera.

Pogledajte kako je reagovao Džamal Marej: 

Kako je Džamal Marej stigao na Ol-star?

Prije svega je bio zdrav i igrao je mnogo utakmica. Ovaj 28-godišnji plejmejker je ove sezone prosječno postizao 25,7 poena po meču, uz 7,6 asistencija i 4,4 skoka. Iako zna da će uvijek biti "druga violina" iza Nikole Jokića sada igra košarku karijere i sa Denverom će do kraja sezone juriti titulu.

