Džamal Marej bjesnio na Ol-staru: "Kakvo je to pitanje, neću to da slušam"

Džamal Marej nije baš bio zadovoljan kako mu je postavljeno jedno pitanje dok je bio na svom prvom Ol-star meču u karijeri.

Džamal Marej je čekao i dočekao, prvi put u karijeri je postao Ol-star igrač. Odigrao je prvi Ol-star meč, a jedno novinarsko pitanje u Los Anđelesu ga je šokiralo.

"Da si atletski moćniji...", počela je novinarka, a kanadski plej nije htio ni da čuje ostatak pitanja. Bio je u potpunom šoku kada je čuo tu opasku.

"Molim? Ha-ha! Kakvo je to pitanje? Neću ni da čujem to! Ludilo, nije ni završila pitanje. Samo je rekla to i stavila mi kameru u lice", rekao je šokirani saigrač Nikole Jokića iz Denvera.

Pogledajte kako je reagovao Džamal Marej:

Kako je Džamal Marej stigao na Ol-star?

Prije svega je bio zdrav i igrao je mnogo utakmica. Ovaj 28-godišnji plejmejker je ove sezone prosječno postizao 25,7 poena po meču, uz 7,6 asistencija i 4,4 skoka. Iako zna da će uvijek biti "druga violina" iza Nikole Jokića sada igra košarku karijere i sa Denverom će do kraja sezone juriti titulu.