logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Posle 40 godina u NBA ligi vreme je za penziju: Kao igrač bio Ol Star, kao trener uzeo prsten, ali sad je kraj

Posle 40 godina u NBA ligi vreme je za penziju: Kao igrač bio Ol Star, kao trener uzeo prsten, ali sad je kraj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dok Rivers je izgleda konačno odlučio da je dosta košarke i da će otići u penziju.

Dok Rivers Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Kontroverzni Stiven Ej Smit je javio da je Dok Rivers spreman za penziju. Iskusni stručnjak koji trenutno vodi Milvoki Bakse će se prema njegovim informacijama povući na kraju takmičarske godine poslije 40 godina u najjačoj ligi na svijetu.

Glen Anton Rivers poznatiji kao Dok je nakon završenog koledža Market ušao u NBA kao 31. pik 1983. godine. Igrao je za Atlantu osam godina, pa sezonu za Kliperse i po dvije godine za Njujork i San Antonio. Kao igrač je biran na Ol-star 1988. godine, a osvojo je srebro na Mundobasketu 1982, gdje je bio MVP.

Trener je postao 1999. godine i već 2000. je proglašen za trenera godine u NBA. Vodio je prvo Orlando četiri godine, da bi nakon toga devet sezona bio trener Bostona sa kojim je 2008. osvojio titulu. Potom je sedam godina bio u Klipersima, a zatim je vodio Filadelfiju i Milvoki. Sada je sa 64 godine navodno spreman za penziju.

Ovo ostavlja otvoreno pitanje i o budućnosti Milvoki Baksa, prije svega Janisa Adetokumba. Grčki superstar ima zagarantovan ugovor za ovu i narednu sezonu, a već za godinu 2027/28 će moći da izabere da bude slobodan agent. Vidjećemo da li odlazak Doka Riversa znači da će i on dići sidro...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dok Rivers Milvoki NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC