Posle 40 godina u NBA ligi vreme je za penziju: Kao igrač bio Ol Star, kao trener uzeo prsten, ali sad je kraj

Dok Rivers je izgleda konačno odlučio da je dosta košarke i da će otići u penziju.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Kontroverzni Stiven Ej Smit je javio da je Dok Rivers spreman za penziju. Iskusni stručnjak koji trenutno vodi Milvoki Bakse će se prema njegovim informacijama povući na kraju takmičarske godine poslije 40 godina u najjačoj ligi na svijetu.

Glen Anton Rivers poznatiji kao Dok je nakon završenog koledža Market ušao u NBA kao 31. pik 1983. godine. Igrao je za Atlantu osam godina, pa sezonu za Kliperse i po dvije godine za Njujork i San Antonio. Kao igrač je biran na Ol-star 1988. godine, a osvojo je srebro na Mundobasketu 1982, gdje je bio MVP.

Trener je postao 1999. godine i već 2000. je proglašen za trenera godine u NBA. Vodio je prvo Orlando četiri godine, da bi nakon toga devet sezona bio trener Bostona sa kojim je 2008. osvojio titulu. Potom je sedam godina bio u Klipersima, a zatim je vodio Filadelfiju i Milvoki. Sada je sa 64 godine navodno spreman za penziju.

Ovo ostavlja otvoreno pitanje i o budućnosti Milvoki Baksa, prije svega Janisa Adetokumba. Grčki superstar ima zagarantovan ugovor za ovu i narednu sezonu, a već za godinu 2027/28 će moći da izabere da bude slobodan agent. Vidjećemo da li odlazak Doka Riversa znači da će i on dići sidro...